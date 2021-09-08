День ангела 9 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 9 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

9 сентября именины празднуют носители семи имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 9 сентября празднуют: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных на старонемецком языке2. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть".

На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. Отношения с сотрудниками у Владимира хорошие и часто даже дружеские, но это больше такой стиль общения. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно.

В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью. Редко расстается, поскольку это не в его стиле, но бывают исключения. От него не нужно ожидать океана страсти, а скорее надежного партнера. Детей любит, но в основном заниматься имя придется все же жене Владимира.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре".

Маленький Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев, первоначально оно звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах, связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила очень важная составляющая семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степан — веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо чувствует себя в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Женские именины

Анфиса

Специалисты утверждают, что Анфиса — это имя греческого происхождения и в переводе означает "цветок".

Взрослую Анфису очень трудно понять. Внешне она скромная и добросердечная, но при близком знакомстве становятся заметны гордость, склонность к "работе на публику". Это конечно не добавляет ей друзей, но она по этому поводу не переживает. Анфиса достаточно целенаправленная личность, что дополняется неуемной тягой к красивой жизни. Именно желание добиться успеха и будет ее главной движущей силой на всю жизнь.

В семейной жизни Анфиса будет счастлива, но только если выйдет замуж по-настоящему влюбившись в мужчину. Она умеет нравиться мужчинам и всячески этим пользуется. Рождение детей сильно повлияет на ее жизнь, Анфиса станет счастливой и заботливой мамой.

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