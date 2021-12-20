День ангела на этой неделе: кого поздравлять с именинами 20-26 декабря

День ангела на этой неделе: кого поздравлять с именинами 20-26 декабря

Узнайте, кого можно поздравить с Днем ангела в течение недели 20-26 декабря.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным. ТСН.ua подготовил список именин, которые будут отмечаться в течение недели 20-26 декабря. Здесь можно ознакомиться, кого из своего окружения в течение недели можно поздравить с именинами.

День ангела 20 декабря

День ангела 20 декабря отмечают только мужчины: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

Имя Антон в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой". Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Имя Григорий происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий".

происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий". Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий".

(Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный".

переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Лев – это мужское имя с невыясненной этимологией. Оно может происходить как от латинского слова Leo, так и от греческого слова Λέων. В обоих случаях имя Лев означает "лев".

– это мужское имя с невыясненной этимологией. Оно может происходить как от латинского слова Leo, так и от греческого слова Λέων. В обоих случаях имя Лев означает "лев". На Ближнем Востоке имя Михаила было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог".

было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой".

пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

– это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя, в переводе оно означает "высокий" или "знатный".

Подробнее о значении имен 20 декабря читайте по ссылке.

День ангела 21 декабря

С именинами 21 декабря можно поздравить Анфису, Викторию, Кирилла и Сергея.

Специалисты утверждают, что Анфиса – это имя греческого происхождения и в переводе означает "цветок". Ее можно охарактеризовать как скромного, спокойного и одновременно целеустремленного человека.

Виктория – это имя латинского происхождения и в переводе означает победительница. Виктория имеет аналитический ум и при принятии решений более склонна полагаться на логику, чем на интуицию.

В переводе с греческого имени Кирилл означает "господин" или "владыка". Кирилл спокойный и жизнерадостный мужчина с прекрасным чувством юмора, что контрастирует с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам.

День ангела 22 декабря

22 декабря именины празднуют носители пяти имен: Анна, Василий, Владимир, Александр, Степан.

Поскольку в этот день православные верующие чтят святую Анну — мать Пресвятой Богородицы, которая зачала Деву Марию именно в этот день, 22 декабря принято поздравлять всех носительниц имени Анна с Днем ангела.

Приветствие Анны с именинами

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День ангела 23 декабря

Именины 23 декабря отмечают носители 19 имен: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.

День ангела 24 декабря

Именины 24 декабря отмечают: Викентий, Даниил, Иван, Леонтий, Николай, Емельян, Петр, Терентий.

Имя Викентий происходит из латинского языка и в переводе означает "победитель".

происходит из латинского языка и в переводе означает "победитель". В переводе с древнееврейского имени Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья".

означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". В переводе с древнегреческого имя Леонтий означает "львиный".

означает "львиный". Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов".

происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". В переводе с латинского языка имя Емельян означает "соперник", "участник соревнования", или с греческого — "льстивый".

означает "соперник", "участник соревнования", или с греческого — "льстивый". Имя Терентий происходит из Византии и в переводе с латыни оно означает "изощренное".

День ангела 25 декабря

25 декабря именины отмечает только Александр.

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

День ангела 26 декабря

В воскресенье, 26 декабря, именины отмечают носители 15 имен: Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гаврило, Герман, Григорий, Евгений, Николай, Александр, Алексей, Емельян, Орест, Яков.

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