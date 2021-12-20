День ангела на этой неделе: кого поздравлять с именинами 20-26 декабря

Узнайте, кого можно поздравить с Днем ангела в течение недели 20-26 декабря.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным. ТСН.ua подготовил список именин, которые будут отмечаться в течение недели 20-26 декабря. Здесь можно ознакомиться, кого из своего окружения в течение недели можно поздравить с именинами.
День ангела 20 декабря
День ангела 20 декабря отмечают только мужчины: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.
- Имя Антон в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".
- Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".
- Имя Григорий происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий".
- Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий".
- Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный".
- Лев – это мужское имя с невыясненной этимологией. Оно может происходить как от латинского слова Leo, так и от греческого слова Λέων. В обоих случаях имя Лев означает "лев".
- На Ближнем Востоке имя Михаила было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог".
- Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой".
- Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".
- Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя, в переводе оно означает "высокий" или "знатный".
Подробнее о значении имен 20 декабря читайте по ссылке.
День ангела 21 декабря
С именинами 21 декабря можно поздравить Анфису, Викторию, Кирилла и Сергея.
Специалисты утверждают, что Анфиса – это имя греческого происхождения и в переводе означает "цветок". Ее можно охарактеризовать как скромного, спокойного и одновременно целеустремленного человека.
Виктория – это имя латинского происхождения и в переводе означает победительница. Виктория имеет аналитический ум и при принятии решений более склонна полагаться на логику, чем на интуицию.
В переводе с греческого имени Кирилл означает "господин" или "владыка". Кирилл спокойный и жизнерадостный мужчина с прекрасным чувством юмора, что контрастирует с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам.
День ангела 22 декабря
22 декабря именины празднуют носители пяти имен: Анна, Василий, Владимир, Александр, Степан.
Поскольку в этот день православные верующие чтят святую Анну — мать Пресвятой Богородицы, которая зачала Деву Марию именно в этот день, 22 декабря принято поздравлять всех носительниц имени Анна с Днем ангела.
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День ангела 23 декабря
Именины 23 декабря отмечают носители 19 имен: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.
День ангела 24 декабря
Именины 24 декабря отмечают: Викентий, Даниил, Иван, Леонтий, Николай, Емельян, Петр, Терентий.
- Имя Викентий происходит из латинского языка и в переводе означает "победитель".
- В переводе с древнееврейского имени Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья".
- В переводе с древнегреческого имя Леонтий означает "львиный".
- Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов".
- В переводе с латинского языка имя Емельян означает "соперник", "участник соревнования", или с греческого — "льстивый".
- Имя Терентий происходит из Византии и в переводе с латыни оно означает "изощренное".
День ангела 25 декабря
25 декабря именины отмечает только Александр.
Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.
День ангела 26 декабря
В воскресенье, 26 декабря, именины отмечают носители 15 имен: Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гаврило, Герман, Григорий, Евгений, Николай, Александр, Алексей, Емельян, Орест, Яков.
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