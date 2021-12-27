День ангела на этой неделе: кого поздравлять с именинами 27 декабря – 2 января

День ангела на этой неделе: кого поздравлять с именинами 27 декабря – 2 января

Узнайте, кого можно поздравить с Днем ангела в течение недели 27 декабря – 2 января.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным. ТСН.ua подготовил перечень именин, которые будут отмечаться в течение недели 27 декабря – 2 января. Здесь можно ознакомиться, кого из своего окружения в течение недели можно поздравить с именинами.

День ангела 27 декабря

Именины 27 декабря отмечают Илларион и Николай.

Илларион – это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте все застенчив и нерешителен. Он закрытый мужчина, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

День ангела 28 декабря

28 декабря именины отмечают только мужчины: Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан.

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Илларион – это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный".

– это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей".

– это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой".

пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе оно означает "венец" или "венок".

День ангела 29 декабря

29 декабря именины отмечают носители 11 имен: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, София.

День ангела 30 декабря

30 декабря именины отмечают: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

Православные верующие в этот день чтят память святого Даниила, поэтому этот день особенный для тех мужчин, которые являются носителями имени Даниил. Поздравьте Данил в этот день с Днем Ангела.

День ангела 31 декабря

31 декабря именины празднуют носители 19 имен: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастян, Семен, Сергей, София, Фаддей, Федор.

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День ангела 1 января

1 января день ангела отмечают Илия, Григорий и Тимофей.

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем, Илья дружелюбен, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Имя Григорий происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить всякую профессию.

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "чтить бога". Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне за него занимается. Это часто позволяет ему дать добрый совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружением.

День ангела 2 января

2 января именины празднуют Антон, Иван, Даниил и Игнатий.

Имя Антон в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой". Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий".

(Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". В переводе с древнееврейского имени Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья".

означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный".

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