День автомобилиста: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

В этом году День автомобилиста выпадает на 31 октября.
В воскресенье, 31 октября, в Украине отмечается День автомобилиста и дорожника. Ежегодно этот день отмечается в последнее воскресенье октября.
История праздника
День автомобилиста берет свое начало еще со времен Советского Союза, этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Впрочем, тогда этот день все же был более известен как День водителя. После распада СССР в Украине этот праздник был обновлен новым указом тогдашнего президента Леонида Кучмы, установившего его в 1993 году, объединив с Днем дорожника. Так что в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Этот день является прекрасным поводом поздравить своих близких и друзей-водителей, отметить их умение виртуозно управлять автомобилями, отправив приятные открытки или забавные поздравления.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем автомобилиста - прикольные sms
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!
***
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
***
Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов, чуточку, нескромных.
Пусть счастье ждёт тебя в пути.
Желаю ангела покрепче,
Чтоб от неприятностей увёл
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шёл.
***
Пускай горит зелёный свет,
Желаю ни гвоздя, ни жезла.
И в начинаниях побед.
И чтобы было всё полезным.
Широких трасс и светлых дней,
Дорог без пробок и препятствий.
И чтоб жилось вам веселей,
В семье, чтоб было всё прекрасно.
Не подводило, чтоб авто.
Успех преследовал повсюду.
А жизни яркой, на все сто.
И чтобы было место чуду.
***
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!
***
С Днём автомобилиста хочу поздравить и пожелать бодрости за рулём и удачи, спокойных дорог без препятствий. Пусть не подводит автомобилиста здоровье, пусть счастье и любовь всегда будут рядом, пусть радость и хорошие впечатления дарит новый день, пусть Ангел Хранитель всегда сопровождает и отводит любую беду.
***
Сердечно поздравляю тебя с днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносят только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!
***
Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю в путь-дорогу всегда брать с собой хорошее настроение и удачу. Пусть резина не портится, руль слушается, мотор работает отменно, карбюратор не барахлит, машина ласточкой летает, а жизнь будет настоящей сказкой.
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