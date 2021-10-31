День автомобилиста: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

В этом году День автомобилиста выпадает на 31 октября.

В воскресенье, 31 октября, в Украине отмечается День автомобилиста и дорожника. Ежегодно этот день отмечается в последнее воскресенье октября.

История праздника

День автомобилиста берет свое начало еще со времен Советского Союза, этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Впрочем, тогда этот день все же был более известен как День водителя. После распада СССР в Украине этот праздник был обновлен новым указом тогдашнего президента Леонида Кучмы, установившего его в 1993 году, объединив с Днем дорожника. Так что в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Этот день является прекрасным поводом поздравить своих близких и друзей-водителей, отметить их умение виртуозно управлять автомобилями, отправив приятные открытки или забавные поздравления.

Картинки и открытки для приветствия

С Днем автомобилиста

Поздравление с Днем автомобилиста

С Днем автомобилиста

Поздравление с Днем автомобилиста

Поздравления с Днем автомобилиста - прикольные sms

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!



Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Чтоб сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

***

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.



Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

***

Дорог желаю только ровных,

Шальной удачи впереди,

Доходов, чуточку, нескромных.

Пусть счастье ждёт тебя в пути.



Желаю ангела покрепче,

Чтоб от неприятностей увёл

И защитил от бед дорожных,

Всегда с тобою рядом шёл.

***

Пускай горит зелёный свет,

Желаю ни гвоздя, ни жезла.

И в начинаниях побед.

И чтобы было всё полезным.



Широких трасс и светлых дней,

Дорог без пробок и препятствий.

И чтоб жилось вам веселей,

В семье, чтоб было всё прекрасно.



Не подводило, чтоб авто.

Успех преследовал повсюду.

А жизни яркой, на все сто.

И чтобы было место чуду.

***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!

***

С Днём автомобилиста хочу поздравить и пожелать бодрости за рулём и удачи, спокойных дорог без препятствий. Пусть не подводит автомобилиста здоровье, пусть счастье и любовь всегда будут рядом, пусть радость и хорошие впечатления дарит новый день, пусть Ангел Хранитель всегда сопровождает и отводит любую беду.

***

Сердечно поздравляю тебя с днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносят только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!

***

Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю в путь-дорогу всегда брать с собой хорошее настроение и удачу. Пусть резина не портится, руль слушается, мотор работает отменно, карбюратор не барахлит, машина ласточкой летает, а жизнь будет настоящей сказкой.

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