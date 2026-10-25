День автомобилиста: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Поздравление с Днем автомобилиста 2026 года / © pexels.com

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В воскресенье, 25 октября, в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Ежегодно этот день отмечают в последнее воскресенье октября.

История праздника

День автомобилиста был создан указом тогдашнего президента Леонида Кучмы, установившего его в 1993 году, объединив с Днем дорожника. Так что в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

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Этот день является отличным поводом поздравить своих близких и друзей-водителей, отметить их умение виртуозно управлять автомобилями, отправив приятные открытки или забавные поздравления.

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Поздравления с Днем автомобилиста: проза и стихи

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть каждая дорога ведет к счастью, каждый поворот приносит приятные сюрпризы, а каждое путешествие оставляет после себя только теплые воспоминания. Желаю, чтобы двигатель работал безупречно, топливный бак всегда был полон, а кошелек не знал цен на ремонт! Пусть на дорогах встречаются только вежливые водители, светофоры чаще горят зеленым, а дома всегда ждут те, ради кого хочется возвращаться. Счастливых маршрутов и никаких препятствий на пути к мечтам!

Поздравление с Днем автомобилиста / © ТСН.ua

Пусть дорога ровной будет,

Пусть удача тебя не забудет!

Пусть мотор твой работает во славу,

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А жизнь дарит только интересную!

Пусть зеленый свет горит,

Пусть ничто на пути не болит,

Будет полным бензином бак,

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А в кармане денег хороший знак!

С Днем автомобилиста поздравляю,

Счастья и радости искренне желаю!

Пусть ведет тебя судьба счастливая

К приключениям, что прекрасны и красивы!

Поздравление с Днем автомобилиста / © ТСН.ua

С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы у твоего автомобиля был аппетит только к горючему, а не к деньгам на СТО! Пусть колеса крутятся быстро, нервы остаются крепкими, навигатор всегда знает правильный путь, а дорожные происшествия ограничиваются красивыми видами за окном. Желаю парковаться с первой попытки, объезжать все пробки и встречать на пути только зеленый свет. И пусть главный пункт назначения в твоей жизни всегда называется счастьем!

Поздравление с Днем автомобилиста / © ТСН.ua

Пусть колеса мчатся упорно,

Будет много радости!

Да не знаешь ты ремонтов,

Ни пробок, ни блокпостов!

Пусть бензин не дорожает,

А зарплата подрастает,

Пусть навигатор не блуждает,

Судьба счастья прибавляет!

Чтобы дороги — без проблем,

Дом встретил теплом каждый день,

Чтобы осуществились все маршруты

И счастливы были будни!

С Днем автомобилиста искренне!

Пусть в душе царит мир,

Пусть ведет тебя дорога

Достатка и добра!

Поздравление с Днем автомобилиста / © ТСН.ua

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть твоя жизнь будет похожа на увлекательное путешествие лучшим автобаном: без лишних остановок, с видами, от которых перехватывает дыхание, и людьми, с которыми хочется ехать хоть на край света. Желаю уверенности за рулем и в жизни, полного бака энергии, надежных попутчиков и мечтаний, ради которых следует преодолевать любые километры. Пусть судьба прокладывает счастливые маршруты, а каждый новый день открывает дорогу к успеху, любви и благополучию!

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