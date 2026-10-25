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День автомобилиста: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника
В этом году День автомобилиста выпадает на 25 октября.
В воскресенье, 25 октября, в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Ежегодно этот день отмечают в последнее воскресенье октября.
История праздника
День автомобилиста был создан указом тогдашнего президента Леонида Кучмы, установившего его в 1993 году, объединив с Днем дорожника. Так что в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Этот день является отличным поводом поздравить своих близких и друзей-водителей, отметить их умение виртуозно управлять автомобилями, отправив приятные открытки или забавные поздравления.
Поздравления с Днем автомобилиста: проза и стихи
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть каждая дорога ведет к счастью, каждый поворот приносит приятные сюрпризы, а каждое путешествие оставляет после себя только теплые воспоминания. Желаю, чтобы двигатель работал безупречно, топливный бак всегда был полон, а кошелек не знал цен на ремонт! Пусть на дорогах встречаются только вежливые водители, светофоры чаще горят зеленым, а дома всегда ждут те, ради кого хочется возвращаться. Счастливых маршрутов и никаких препятствий на пути к мечтам!
Пусть дорога ровной будет,
Пусть удача тебя не забудет!
Пусть мотор твой работает во славу,
А жизнь дарит только интересную!
Пусть зеленый свет горит,
Пусть ничто на пути не болит,
Будет полным бензином бак,
А в кармане денег хороший знак!
С Днем автомобилиста поздравляю,
Счастья и радости искренне желаю!
Пусть ведет тебя судьба счастливая
К приключениям, что прекрасны и красивы!
С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы у твоего автомобиля был аппетит только к горючему, а не к деньгам на СТО! Пусть колеса крутятся быстро, нервы остаются крепкими, навигатор всегда знает правильный путь, а дорожные происшествия ограничиваются красивыми видами за окном. Желаю парковаться с первой попытки, объезжать все пробки и встречать на пути только зеленый свет. И пусть главный пункт назначения в твоей жизни всегда называется счастьем!
Пусть колеса мчатся упорно,
Будет много радости!
Да не знаешь ты ремонтов,
Ни пробок, ни блокпостов!
Пусть бензин не дорожает,
А зарплата подрастает,
Пусть навигатор не блуждает,
Судьба счастья прибавляет!
Чтобы дороги — без проблем,
Дом встретил теплом каждый день,
Чтобы осуществились все маршруты
И счастливы были будни!
С Днем автомобилиста искренне!
Пусть в душе царит мир,
Пусть ведет тебя дорога
Достатка и добра!
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть твоя жизнь будет похожа на увлекательное путешествие лучшим автобаном: без лишних остановок, с видами, от которых перехватывает дыхание, и людьми, с которыми хочется ехать хоть на край света. Желаю уверенности за рулем и в жизни, полного бака энергии, надежных попутчиков и мечтаний, ради которых следует преодолевать любые километры. Пусть судьба прокладывает счастливые маршруты, а каждый новый день открывает дорогу к успеху, любви и благополучию!