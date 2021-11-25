День благодарения: как празднуют в США и Украине, поздравления в стихах, прозе, открытках

День благодарения: как празднуют в США и Украине, поздравления в стихах, прозе, открытках

В США День благодарения ежегодно отмечается на государственном уровне в четвертый четверг ноября.

Ежегодно в США и Канаде 25 ноября отмечается большой государственный праздник – День благодарения. Традиционно этот день принято отмечать торжественными гуляниями, костюмированными парадами и праздничными ужинами. Семьи в этот день традиционно собираются за праздничным столом для которого из года в год готовят запеченную индейку.

История праздника

День благодарения — праздник с долгой историей, который отмечается во многих странах мира и в основном связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Главная цель – поблагодарить Бога за урожай и помощь в выращивании урожая и за все достижения нации в течение года. Зачастую в таких праздниках присутствуют элементы древних национальных традиций. В странах, где преобладает протестантизм, День благодарения часто увязывается с библейским праздником Шавуот.

В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил День благодарения национальным событием и по просьбе конгресса определил дату — 26 ноября, четверг. Окончательно национальным праздником в США День благодарения стал в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн установил его в последний четверг ноября и объявил национальным праздником и выходным днем.

Традиции на День благодарения

С Днем благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом. В праздничном меню обязательно присутствует запеченная индейка, клюквенный соус и яблочный сидр.

В канун Дня благодарения расцветает благотворительность: американцы пытаются накормить и порадовать своих ближних, которым не повезло в жизни. Даже на станциях метро устанавливаются специальные столы, на которые все желающие могут положить свои пожертвования, в том числе продукты.

День благодарения в Украине

В Украине День благодарения отмечается 20 сентября, впрочем, он не связан с американским праздником. В Украине этот праздник приурочен к окончанию сельскохозяйственных работ в поле, которое как раз приходится на середину сентября. В древности украинцы отмечали праздник жатвы Обжинки, который проводился по случаю окончания уборки хлебов.

В сентябре 2017 года в рамках 500-летнего юбилея Реформации, по инициативе украинской евангельской церкви было решено восстановить праздник Благодарения. Тогда в Киеве на Крещатике провели торжественные и развлекательные мероприятия, посвященные этому дню, в которых приняли участие около полумиллиона украинцев. Последний раз такое количество граждан собиралось в центре Киева только во время Евромайдана.

С того времени День благодарения стал государственным праздником и ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября. 2021 день празднования пришелся на 19 сентября.

Поздравления ко Дню благодарения в картинках

С Днем благодарения

Поздравление с Днем благодарения

С Днем благодарения

Поздравление с Днем благодарения

Поздравления ко Дню благодарения в стихах и прозе

Желаю в день благодарения

Добра, удачи и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!

***

Я в день благодарения

Скажу "Спасибо!" Богу,

За то, что не бросает

На жизненных дорогах.



Я за родных, любимых

Его благодарю,

За то, что я живу,

Надеюсь и люблю.



За добрый, теплый дом,

Счастливую семью,

За все, что я имею,

Его благодарю.

***

В день благодарения

Я вас поздравляю

Всей семье я радости

И добра желаю.



Чтобы жили в здравии

Близкие всегда,

Благодарность в сердце,

Чистая была.

***

В день благодарения

Желаю вдохновения,

Во всех делах везения,

Огромного терпения!



Пусть краски осени ярки,

В душе тепло горит,

Дни безмятежны и легки,

Судьба благоволит!

***

Поздравляю с Днем благодарения. Пусть этот день подарит множество приятных моментов и родных улыбок, семейного уюта, счастья и добра, дружеских встреч, веселья и радости. Пусть все будут благодарны за то, что у них есть, пусть это ценится и бережется.

***

Желаю в день благодарности, чтобы дома было всегда уютно и стол был полон угощения. Благополучие в семье, терпимости и доброжелательности к людям. Пусть сделанное добро возвращается десятикратно!

***

С Днем благодарения! Пусть каждый миг жизни будет достойным благодарности! Желаю теплых вечеров и уютных семейных праздников, взаимопонимания и безусловного принятия всех любимых и родных людей! Пусть за праздничным столом будет много веселья и радости!

***

Поздравляю тебя и твою семью с Днем благодарения! Пусть в твоем доме всегда будут царить мир, гармония, финансовое благополучие и изобилие во всем! Желаю, чтобы Господь посылал тебе лучи добра и благословения! Цени каждое прожитое мгновение и благодари за него Бога!

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