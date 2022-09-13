День был очень плодотворным: Зеленский провел ряд встреч и переговоров с международными министрами и лидерами Запада

На протяжении 13 сентября у украинского президента Владимира Зеленского был ряд встреч и переговоров с западными чиновниками и лидерами Европы.

В частности, глава государства провел встречу с министрами обороны Дании и Эстонии, прибывшими в Киев. Во время переговоров говорили о дальнейшей поддержке Украины и дальнейшем давлении на Россию.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал в традиционном видеообращении во вторник, 13 сентября.

"Провел также переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства. Обсудили новую программу сотрудничества и в целом сохранение финансовой стабильности Украины", — сообщил Зеленский.

Кроме того, он говорил сегодня с премьер-министром Италии Марио Драги. Во время разговоров глава государства проинформировал его о ситуации на передовой и успехах украинской армии.

"Мы всегда отмечаем: в каждой победе Украины есть и победа тех, кто вместе с нами защищает свободу, защищает европейские ценности. Италия – среди самых крепких. Очень детально обсудили с господином Драги ситуацию на Запорожской атомной станции, очередные российские провокации. Спасибо за понимание, что демилитаризация ЗАЭС – это фундаментальное условие для возвращения радиационной безопасности всем нам в Европе", – добавил глава Украины.

Как сообщалось ранее, Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) дополнительные 1,4 млрд долларов.

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