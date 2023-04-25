День дочери в 2023 году: поздравления в прозе, стихах и милых картинках для самых дорогих

Хотя весенний день дочери не является официальным праздником в Украине, он давно стал довольно популярным. 25 апреля отличный повод поздравить самых дорогих и подарить им теплые слова. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с днем дочери 2023 года.

Поздравления с днем дочери 2023: стихи и проза

Каждый день молю я Бога,

Чтоб он доченьку берёг.

Чтоб была твоя дорога

Без печалей и тревог.



Чтобы ты, моя родная,

По намеченной судьбе

Шла, сюрпризы получая,

И всегда везло тебе!



И поверить даже сложно,

Что такое счастье есть.

Дочка, ты мне всех дороже,

И любви моей не счесть!

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С Днем дочери, дорогая дочка! Желаем тебе всегда быть любимой и желанной, здоровой и жизнерадостной, богатой духовно и материально! И пусть небо над твоей головой всегда будет голубым, солнце ярким, а звезды счастливы! Желаем тебе быть счастливой дочерью, подругой, женой и просто хорошим человеком!

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Все День дочек отмечают,

Ну и я не в стороне.

Моя доченька сияет,

Словно солнышко в окне!



Поздравляю тебя крепко,

От небес мой дар большой!

Будь всегда здоровой, детка,

И отзывчивой душой!



В дней поспешной карусели

Место лучшее найди,

Чтоб удача и веселье

Тебя ждали впереди!

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая доченька, ты наше утешение, наша опора и наше солнце. Как хорошо, что Господь подарил нам тебя! Поздравляем тебя с Днем дочери и желаем тебе терпения, веры, понимания с близкими людьми и бесконечной любви. Пусть любовь станет твоей путеводной звездой, которая защитит тебя от зависти, злобы, лжи, обид и ведет по пути счастья.

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравления шлю сегодня

Я с Днем дочери, родная,

Ты — подарок мне от Бога,

Будь счастливой, умоляю.



Пусть судьба тебе подарит

Много радостных мгновений,

Ждет тебя побед пусть много,

Достижений и свершений.

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Я поздравляю тебя с Днем дочери! Желаю тебе быть самой счастливой и здоровой! Пусть с твоего лица не сходит улыбка, а слезы будут только от счастья. Люблю тебя! Будь по-настоящему счастлива!

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Живи, дочурка, ярко и легко,

Чтоб сердце открывалось новому,

И если цель твоя уж очень высоко,

То не страшилась труду сложному!



Будь в себе уверенна! Ведь чудо — ты!

В тебе полно и силы, и задора,

Сможешь воплотить все свои мечты

Без суеты и пустого разговора!

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Доченька, я поздравляю

С Днем прекрасным дочерей.

Счастья, милая, желаю,

Ярких и красивых дней.



Чтобы все желанья сбылись,

Жизнь чтоб светлою была,

Окрыленная любовью,

Чтоб вперед к мечтам ты шла.

С днем дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Доченька, поздравляю с твоим днем! Желаю тебе здоровья, счастья. Пусть с тобой рядом будут только близкие тебе по духу люди, искренние и добрые, любящие тебя. Пусть в твоей жизни будет только искрящееся счастье и чистая любовь.

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