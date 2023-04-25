День дочери в 2023 году: поздравления в прозе, стихах и милых картинках для самых дорогих

Хотя весенний день дочери не является официальным праздником в Украине, он давно стал довольно популярным. 25 апреля отличный повод поздравить самых дорогих и подарить им теплые слова. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с днем дочери 2023 года.
Поздравления с днем дочери 2023: стихи и проза
Каждый день молю я Бога,
Чтоб он доченьку берёг.
Чтоб была твоя дорога
Без печалей и тревог.
Чтобы ты, моя родная,
По намеченной судьбе
Шла, сюрпризы получая,
И всегда везло тебе!
И поверить даже сложно,
Что такое счастье есть.
Дочка, ты мне всех дороже,
И любви моей не счесть!
***
С Днем дочери, дорогая дочка! Желаем тебе всегда быть любимой и желанной, здоровой и жизнерадостной, богатой духовно и материально! И пусть небо над твоей головой всегда будет голубым, солнце ярким, а звезды счастливы! Желаем тебе быть счастливой дочерью, подругой, женой и просто хорошим человеком!
***
Все День дочек отмечают,
Ну и я не в стороне.
Моя доченька сияет,
Словно солнышко в окне!
Поздравляю тебя крепко,
От небес мой дар большой!
Будь всегда здоровой, детка,
И отзывчивой душой!
В дней поспешной карусели
Место лучшее найди,
Чтоб удача и веселье
Тебя ждали впереди!
***
Дорогая доченька, ты наше утешение, наша опора и наше солнце. Как хорошо, что Господь подарил нам тебя! Поздравляем тебя с Днем дочери и желаем тебе терпения, веры, понимания с близкими людьми и бесконечной любви. Пусть любовь станет твоей путеводной звездой, которая защитит тебя от зависти, злобы, лжи, обид и ведет по пути счастья.
***
Поздравления шлю сегодня
Я с Днем дочери, родная,
Ты — подарок мне от Бога,
Будь счастливой, умоляю.
Пусть судьба тебе подарит
Много радостных мгновений,
Ждет тебя побед пусть много,
Достижений и свершений.
***
Я поздравляю тебя с Днем дочери! Желаю тебе быть самой счастливой и здоровой! Пусть с твоего лица не сходит улыбка, а слезы будут только от счастья. Люблю тебя! Будь по-настоящему счастлива!
***
Живи, дочурка, ярко и легко,
Чтоб сердце открывалось новому,
И если цель твоя уж очень высоко,
То не страшилась труду сложному!
Будь в себе уверенна! Ведь чудо — ты!
В тебе полно и силы, и задора,
Сможешь воплотить все свои мечты
Без суеты и пустого разговора!
***
Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.
***
Доченька, я поздравляю
С Днем прекрасным дочерей.
Счастья, милая, желаю,
Ярких и красивых дней.
Чтобы все желанья сбылись,
Жизнь чтоб светлою была,
Окрыленная любовью,
Чтоб вперед к мечтам ты шла.
***
Доченька, поздравляю с твоим днем! Желаю тебе здоровья, счастья. Пусть с тобой рядом будут только близкие тебе по духу люди, искренние и добрые, любящие тебя. Пусть в твоей жизни будет только искрящееся счастье и чистая любовь.
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