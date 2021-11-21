День Достоинства и Свободы: искренние пожелания и открытки, история праздника

День Достоинства и Свободы ежегодно отмечается в Украине 21 ноября в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

21 ноября в Украине отмечается государственный праздник – День Достоинства и Свободы. Оно было начато Указом Президента страны от 13 ноября 2014 года.

История праздника

История праздника берет начало в 2005 году, когда тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко основал праздник "День свободы", установив дату его празднования 22 ноября. Оно было установлено в память об "Оранжевой революции", которая началась 22 ноября 2004 года. Начало нового праздника должно было подчеркнуть важность событий ноября 2004 года для исторической судьбы Украины.

В 2011 году уже следующий президент Украины Виктор Янукович отменил Указ предыдущего главы государства и установил новый праздник: "День соборности и свободы". Этот праздник отмечался 22 января и объединил два существовавших до того момента праздника: "День соборности Украины" и "День свободы". Но уже в 2014 году президент Петр Порошенко упразднил Указ Януковича, восстановив "День соборности Украины" и учредив "День Достоинства и Свободы".

Дата же праздника сместилась с 22 ноября на день ранее в связи с тем, что новый праздник ориентирован не только на события "Оранжевой революции" 2004 года, но прежде всего на дату начала событий 2013 года, вошедших в политическую историю Украины под названием " Революция достоинства", известная еще как Евромайдан.

Тогда, 21 ноября 2013 года, на главной площади Киева - Майдане Незалежности - начались митинги противников остановки подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Эти политические события привели к смертям десятков украинцев.

В этот день в стране проходят мероприятия, митинги, а также акции, посвященные событиям Евромайдана.

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы

С Днем Достоинства и Свободы

С Днем Достоинства и Свободы

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы

Поздравляем всех с Днем Достоинства и Свободы! Желаем мирного неба над украинской землей, семейного благополучия и согласия, несгибаемой веры в счастливое будущее Украины и уверенности в завтрашнем дне. Да хранит Господь нашу Родину и каждого из нас!

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Сегодня мы говорим слова благодарности Героям Небесной Сотни, всем защитникам украинской государственности, всем воинам, участвующим в военных действиях на Востоке нашей страны. Мы, украинцы, должны осознавать, что только в единстве действий можем достичь величественной цели – построения экономически и духовно богатой, свободной и демократической Украины, которой будут гордиться наши потомки. Сегодня все, кому небезразлична судьба родной Украины, должны объединить свои усилия во благо страны и построения европейского независимого и состоятельного государства. Поздравляем вас с Днем Достоинства и Свободы, желаем здоровья, воодушевления, благополучия и семейного согласия, мирного неба и пусть не угасает вера в счастливое будущее нашего государства.

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По случаю Дня Достоинства и Свободы поздравляем участников национально-освободительной борьбы, всех тех, кто отстоял победу Революции Достоинства и сегодня мужественно защищает родную землю. Пусть будет мирное небо над украинской землей, благополучие и семейное согласие в ваших домах, и не угасает вера в счастливое будущее Украинского государства.

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21 ноября мы отмечаем День Достоинства и Свободы – праздник, установленный в знак памяти патриотизма и мужества граждан, которые в 2004 и 2013 годах стали в защиту демократических ценностей и европейского выбора нашего народа. Поздравляем с праздником всех украинцев. Желаем мирного неба над украинской землей, благополучия и семейного согласия в домах, веры в счастливое будущее Украинского государства.

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