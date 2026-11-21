День Достоинства и Свободы: искренние пожелания и открытки, история праздника

День Достоинства и Свободы / © pexels.com

Реклама

21 ноября в Украине празднуют государственный праздник — День достоинства и свободы. Оно было начато указом президента страны от 13 ноября 2014 года.

История праздника

История праздника берет начало 2005 года, когда тогдашний президент Украины Виктор Ющенко основал праздник «День свободы», установив дату его празднования 22 ноября. Оно было установлено в память об «Оранжевой революции», которое началось 22 ноября 2004 года. Начало нового праздника должно было подчеркнуть важность событий ноября 2004 года для исторической судьбы Украины.

Реклама

2011 уже следующий президент Украины Виктор Янукович отменил указ предыдущего главы государства и установил новый праздник: «День соборности и свободы». Этот праздник приходился на 22 января и объединил два существовавших до того момента праздника: «День соборности Украины» и «День свободы». Но уже в 2014 году президент Петр Порошенко отменил Указ Януковича, восстановив День соборности Украины и основав День достоинства и свободы.

Реклама

Дата же праздника сместилась с 22 ноября днем ранее в связи с тем, что новый праздник ориентирован не только на события «Оранжевой революции» 2004 года, но прежде всего на дату начала событий 2013 года, вошедших в политическую историю Украины под названием «Революция достоинства», известна еще.

Тогда, 21 ноября 2013, на главной площади Киева — Майдане Незалежности — начались митинги противников остановки подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Эти митинги переросли в стычки и привели к гибели десятков украинцев.

В этот день в стране проходят мероприятия, митинги, а также акции, посвященные событиям Евромайдана.

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы

С Днем Достоинства и Свободы! Желаем каждому украинцу жить под мирным небом, свободно выражать свое мнение, гордиться своей страной и уверенно смотреть в будущее. Пусть наша общая борьба увенчается Победой, а Украина будет сильным, независимым и процветающим государством. Помним, за что сражаемся и ради чего живем!

Реклама

С Днем Достоинства и Свободы

Сегодня мы чтим силу украинского духа, смелость и стремление жить в свободном государстве. День достоинства и свободы напоминает, что наша независимость имеет высокую цену, а будущее Украины зависит от каждого из нас. Пусть хватает сил сражаться, мудрости объединяться и веры в Победу. С праздником!

Поздравления с Днем Достоинства и Свободы

С Днем Достоинства и Свободы! Пусть в сердце каждого украинца живут гордость за свою страну, уважение ее истории и вера в ее будущее. Желаем несокрушимости духа, единства, мира и свободы!

Поздравления с Днем Достоинства и Свободы

Поздравляем с Днем Достоинства и Свободы! Это день, когда мы вспоминаем людей, не побоявшихся встать на защиту правды, свободы и будущего своей страны. Пусть их отвага вдохновляет нас, а любовь к Украине помогает преодолевать все испытания. Желаем мира, света и долгожданной Победы!

С Днем Достоинства и Свободы

С Днем Достоинства и Свободы! Пусть мужество, несокрушимость и сила украинского народа всегда остаются нашей гордостью. Желаем мира, единства, веры в будущее и силы отстаивать свои ценности. Помним тех, кто боролся и продолжает бороться за свободную Украину!

Реклама

Новости партнеров