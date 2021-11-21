День Достоинства и Свободы: Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни (фото)

День Достоинства и Свободы: Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни (фото)

Вместе с Зеленским почтили память погибших активистов Майдана Ермак, Шмигаль и Стефанчук.

В День Достоинства и Свободы, 21 ноября, президент Владимир Зеленский почтил память погибших активистов Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. В церемонии также приняли участие глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

После установки лампадок собравшиеся почтили память павших активистов минутой молчания.

Напомним, в Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в этот день прошли первые акции в 2013 году, с которых и началась Революция Достоинства.

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