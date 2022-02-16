"День и месяц — неважны, мы будем защищаться": Зеленский в Мариуполе обратился к военным

"День и месяц — неважны, мы будем защищаться": Зеленский в Мариуполе обратился к военным

Президент напомнил, что война в Украине длится восемь лет, и за это время украинцы "стали во столько же раз крепче".

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля, в День единения, посетил Мариуполь Донецкой области, где выступил перед украинскими военнослужащими и правоохранителями.

Глава государства подчеркнул, что украинцев не пугают никакие прогнозы, даты и враги.

"Мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и в марте, и в апреле, и в сентябре, и в декабре. День, и месяц — неважны. Важен год. Это 2022 год, а не 2014 год. Это важно. Важна разница", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что война в Украине длится восемь лет, и за это время украинцы "стали во столько же раз крепче". Зеленский, обращаясь к военным и правоохранителям, отметил, что без них не было бы государства.

"Без вас не было бы этой земли. Не было бы свободы на этой земле. Без вас, честно, неинтересное будущее. У нас есть вы. У нас есть прекрасные, крепкие Вооруженные силы Украины. У нас есть прекрасные дипломатические силы, волонтерские силы и силы национального сопротивления всей Украины.Силы — защищать нас. Защищать свою землю. Силы — не поддаваться на какие-либо провокации. Силы — преодолеть путь к вновь нашей мирной, вновь единой Украине. Мы проложим этот путь вместе и только вместе. Мы построим мирную и счастливую Украину вместе. Мы спокойны, ведь мы вместе. Мы сильны, ведь мы вместе. Мы — украинцы. И поэтому мы вместе. Я счастлив, и это большая честь быть президентом таких людей, такого государства, в такой день, в День единения, в день единения великого народа, великой Украины. Слава каждому, каждой, слава вам, слава Украине!" — сказал президент.

Напомним, что президент Зеленский решил ввести 16 февраля в Украине новый праздник — День единения.

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