День Илии-пророка 2022: что можно и запрещено делать, традиции, молитва

День Илии-пророка – очень важный православный праздник, издавна почитаемый украинским народом. Празднуют его ежегодно 2 августа. Что нельзя делать в день Илии пророка и какие традиции существуют – читайте в материале ТСН.ua.

Ежегодно церковь празднует 2 августа день Илии-пророка. Это ветхозаветный святой, которого очень чтили еще во времена Киевской Руси. Наши предки считали, что выходить в поле в день Ильи запрещено, потому что может убить молния. В этот период начинались дожди с грозами, потому в народе пророка Илию считали покровителем громовицы. Даже до наших дней сохранилось немало поверий и примет, связанных с этим праздником.

Традиции Ильиного дня

В церкви 2 августа чтят память пророка Илии, совершают специальную службу и литургию. Верующие идут в храм, молятся о семейном счастье, хорошем урожае, мирном небе над головой. Если в день Илии пророка идёт дождь с грозой, нужно обязательно зажечь свечу перед иконой. Считается, что это поможет уберечь от грома дом. А если дом все же зажгла молния, то тушить огонь нужно сначала молоком, а потом уже водой.

Наши предки считали, что дождь в этот день — благодатный. Если человек попадет под него, то точно исцелится от всех болезней. Илья издавна считался также покровителем семейных пар, а потому 2 августа традиционно играли свадьбу. Верили, что венчание в этот день принесет в семью богатство и счастье.

Что нельзя делать в день Ильи

Что нельзя делать в день Ильи / Фото: Pexels

Практически все главные запреты в этот день касаются языческих времен. В древности люди верили, что 2 августа нельзя выходить из дома, чтобы не убило молнией.

Также пытались не прогневать пророка тяжелой физической работой. Потому в этот день отдыхали и устраивали праздничную трапезу. Пытались не впускать в дом бездомных животных, потому что верили, что в них скрывается нечистая сила. А еще не выпускали домашних питомцев на улицу. Ловить рыбу в день Илии пророка тоже было запрещено.

Почему 2 августа в день Ильи нельзя купаться

После 2 августа перестали купаться в открытых водоемах. Даже существовало поверье: "Илья воду охладил". Считалось, что вода в августе становится слишком холодной. Согласно преданию, это происходило из-за того, что Илья ездил по небу на лошадях, одна лошадь потеряла свою подкову именно над водоемом. Она упала в воду и сделала ее очень холодной. А еще наши предки верили, что в этот день в водоемах оживает нечисть, которую следует остерегаться.

Молитвы к пророку Илии: для денег, за здоровье и благополучие

Молитва о помощи:

"О, святой пророк Божий Илия. Помолись о мне, рабе (у) Божием (имя), пред Господом Богом, чтобы простил Он грехи, мною совершенные, и избавил меня от мyк на земле и на Суде страшном. Возношу я молитву тебе и прошу о помощи в деле всякой и в борьбе с искушениями грешными. Помоги найти покой и защити меня от зла и недоброжелателей. Поклоняюсь я тебе и Царю Небесному, надеюсь на помощь твою.

Молитва о здоровье:

"Далеко за океаном остров стоит, на этом острове Илия Пророк с Ангелами сидит. Посланники Божьи стрелы пускают, от меня, раба(ы) Божьего(и)(имя), болезни отгоняют. Аминь".

Молитва для денег:

"Илья щедр, раскошелился, достатком и богатством для моего рода. Есть у меня пятак неразменный, пусть тот пятак родит мне не одну десятку, твои десятки родят мне денежное состояние. Нищету и неудачу Перун Громовержец забрал, а достаток и нрав моему роду пророк Илия приволок».