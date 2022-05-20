День Иоанна Богослова 2022: что нельзя делать, традиции, сильная молитва

Этот апостол был любимым учеником Иисуса Христа. 21 мая в Православной Церкви – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Читайте в материале ТСН.ua о традициях этого дня и сильной молитве к Иоанну Богослову.

Иоанн Богослов – не только любимый ученик Христа, но и автор "Откровения Иоанна Богослова". Его жизнь была полна чудес и ужасных пыток, которые он стойко перенес благодаря своей вере. Апостола считают покровителем редакторов, журналистов, писателей, а также всех, кто имеет отношение к книгоиздательству и книгам.

Иоанн Богослов: кем был евангелист

21 мая, когда ему было более 100 лет, Иоанн собрал вокруг себя учеников и сказал им засыпать его тело землей. Для святого мудреца такое решение было довольно необычным, но учащиеся не смели ослушаться своего учителя. Через несколько дней они обеспокоились и решили откопать старца. Но оказалось, что могила пуста. С тех пор каждый год 21 мая из его могилы выступает струйка странного дыма, которая, по преданию, исцеляет от всех болезней.

Не менее удивительным считается и то, что Иоанну Богослову удалось пережить такую пытку, которую, казалось бы, невозможно выдержать. Например, его живьем варили в кипящем масле. После всех пыток, увидев, что апостол остается целым и невредимым, власти просто отослали его на удаленный остров Патмос, где он проповедовал и писал свое величайшее произведение "Откровение Иоанна Богослова". В нем он описал ценитель мира и события, которые будут ему предшествовать.

Жизнь Иоанна Богослова также подтверждена многими историческими хрониками. Причем датировка записей совпадает с его книгой, написавшей примерно в конце первого века нашей эры.

Что нельзя делать на праздник Иоанна Богослова

Праздник Иоанна Богослова: что нельзя делать, молитва / Фото: pixabay.com

Как и в любой церковный праздник на день Иоанна Богослова запрещается:

злословить и ссориться с близкими людьми;

лгать и увещевать на кого-то;

употреблять алкоголь;

подвергаться порокам;

гадать.

Ваши мысли должны быть устремлены к Господу и соблюдению его заповедей. Также следует посетить облака и помолиться.

Традиции дня

На день Иоанна Богослова обязательно посещают церковь, чтобы исповедоваться и причаститься. Ведь апостол учил в своих проповедях именно этому. Благодаря своим словам он приобщил к христианству множество людей.

Если у вас не выходит пойти в храм, не переживайте. Можно в любое время суток помолиться евангелисту и попросить прощение грехов.

Молитва к Иоанну Богослову для сохранения семейного благополучия

О великий апостоле, евангелист громогласный, Богослов завершен. Ты видел тайные откровения, ожидающие человечество, непорочный и возлюбленный наперснику Иисуса Христа! Прими нас, грешных, под свое покровительство. Выпроси у Всемилостивого Мужественнолюбивого Христа, Бога нашего, милости, Который перед твоими очами Кровь Свою пролил за нас. Да помилует нас и простит наши грехи по милости Своей, и дарует нам здоровье духовное и телесное, всякое благодеяние и изобилие. Настал нас получить все это во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. А по кончине преждевременной жизни нашей пусть избавит нас от немилостивых мучителей на мытарствах, и чтобы войти нам в Небесный Иерусалим, какого славу ты видел в Откровении.

О, великий Иван! Сохрани все христианские города, храм этот, тех, кто служит и молится в нем, от голода, губительной смерти, огня и меча, нашествия иностранной и междоусобных войн. Спаси нас от всякой беды и напасти и молитвами твоими отведи от нас праведный гнев Божий, и испроси для нас Его милосердие.

О великий Боже, Альфо и Омего, источник и основа нашей веры! На моление уповаем Иоанна святого, через которого Ты нам открыл Себя, непостижимого Бога, в неизреченном Откровении. Прими его прошение за нас и даруй нам милосердие в просьбах наших во славу Твою. Прежде всего помоги нам стать духовно усовершенствованными, чтобы войти в Обители Твои. О Небесный Отец, Творец всего небесного и земного, Всесильный Царь! Коснись перстом Твоим сердец наших, чтобы превратить их из каменных в плотские, чтобы этими новыми и очищенными сердцами мы удостоились видеть Славу Твою и различать добро и зло.

Духом Премудрости очисти наш разум и нашу душу, чтобы Премудрость Твоя учила нас Заповедям Твоим и тому, что угодно Тебе. Чтобы мы жили не по плоти, а по Духу, и сподобились с Иоанном прославлять имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, постоянно и во веки веков. Аминь.