День Киева: сколько лет столице Украины в 2023 году и какие мероприятия планируются

День Киева 2023 традиционно приходится на последнее воскресенье последнего весеннего месяца. Это будет 28 мая. Из-за продления военного положения и общей мобилизации массовых культурных мероприятий в этот день не планируется. Но киевлянам и гостям города будет чем заняться.

День Киева: что это за праздник

День Киева всегда приходится на последнее воскресенье мая. Впервые праздник был организован в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет.

День Киева никогда не был государственным праздником, поэтому последующий после него понедельник не является дополнительным выходным даже в мирные времена. Однако киевляне и гости города обычно прогуливались по улицам столицы, посещали спектакли, слушали концерты и наслаждались специальными мероприятиями в музеях.

День Киева 2023: сколько лет столицы

Точная дата основания столицы Украины все еще неизвестна. Но большинство историков полагают, что город основали примерно в V-VI веке, а если быть точными, то 482 год. Выбрали эту дату, отталкиваясь от первого письменного упоминания о Киеве, появившемся в летописи 882 года.

То есть, если принять во внимание эту теорию, в 2023 году в Киеве исполняется 1541 год. Поэтому Киев можно по праву назвать одним из старейших городов Украины.

Программа мероприятий в День Киева в 2023 году

2023 Киевская городская администрация не планирует массовых культурных мероприятий, в том числе концертов на Майдане Незалежности, которые традиционно проходили в мирные времена. Даже небольшие концерты на районную площадку не анонсируют, чтобы не было скопления людей. Ведь в сегодняшней ситуации это небезопасно.

Однако некоторые мероприятия все-таки планируются. В частности:

в кинотеатре "Жовтень" будет проходить фотовыставка Сергея Ристенко (часы работы: 10:00-21:30);

в музее истории Киева можно посмотреть специальную выставку и посетить мастер-класс для детей;

во дворе Музея Гончара 27 и 28 мая пройдет ярмарка народного искусства (стоимость билета: 50 грн; часы работы: 10:00-19:00). Также там будут проходить мастер-классы, на которые нужно зарегистрироваться заранее;

27 и 28 мая планируется шесть бесплатных экскурсий по историческим районам Киева, чтобы зарегистрироваться — перейдите на сайт КГГА;

КГГА; в воскресенье, 28 мая, в Национальном музее истории Украины будет специальная программа ко Дню Киева: здесь вы найдете локацию мастеров-реконструкторов древних музыкальных инструментов, локацию реконструкторов доспехов и одежды, шоу от школы ирландского танца, концерт бандуристов и многое другое (часы работы: 12:00 — 16:15, стоимость билета: 100 грн).

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