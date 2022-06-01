День Конституции Украины 2022: дата, будет ли выходной, поздравления в стихах, прозе, картинках

День Конституции Украины 2022: дата, будет ли выходной, поздравления в стихах, прозе, картинках

Ежегодно День Конституции празднуется 28 июня. В 2022 году это будет вторник. Будет ли на День Конституции Украины 2022 г. выходной и как поздравить родных, друзей, знакомых — читайте в материале ТСН.ua.

Краткая история праздника

Конституция – основной закон, гарантирующий каждому гражданину страны свободы и права, а также определяющий политическое устройство государства. День Конституции Украины — один из самых больших государственных праздников. Выпадает оно ежегодно на 28 июня.

Именно 28 июня 1996 Верховная Рада приняла Конституцию независимой Украины. Тогдашним спикером парламента был Александр Мороз. Он опасался, что не сможет собрать достаточное количество депутатов, поэтому подчеркнул — работа над документом будет продолжаться, пока его не примут. Состоялось 24-часовое непрерывное заседание, на котором проголосовали и ввели Конституцию Украины. Тогда за ее принятие проголосовал 321 депутат (нужно было набрать не менее 300 голосов).

Украина из всех стран бывшего СССР приняла новую Конституцию позже — на пятом году независимости. До этого использовалась старая Конституция РСФСР. С 1991 года было предложено целых 15 проектов этого документа, а активная работа над ним заняла три месяца. Международным обществом была одобрена Конституция Украины, ведь ее тогда назвали одной из самых демократических в мире.

День Конституции 2022: будет ли выходной

2022 праздник День Конституции Украины приходится на вторник. В мирное время украинцы всегда получают дополнительный выходной в первом месяце лета. Однако война и военное положение внесли свои коррективы. В связи с тем, что военное положение было продлено до 23 августа 2022 года, выходного не будет. Несмотря на это, вы все-таки можете приветствовать своих родных, близких и друзей с этим важным днем для всей Украины.

День Конституции Украины: поздравления в стихах и прозе

Принятие народом своего главного Закона знаменует рождение свободного государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и законы, которые приняли сами. Пусть Киев останется независимым и могущественным. Пусть на желтых полях успевает урожай радости, а голубое небо никогда не укроют ни дым, ни облака гнева. С праздником нас, украинцы, с Днем Конституции.

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в этой жизни.

***

С Днем Конституции Украины, годы и годы назад, наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, Конституцию, написанную украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за наше государство ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

***

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

***

Поздравляем вас с национальным праздником – Днем Конституции Украины! Пусть это торжественное событие наполняет вас животворной силой, вдохновением, побуждает к новаторским идеям, их успешной реализации в профессиональной сфере. Желаем удачи и плодотворного труда на благо украинского народа!

***

Примите сердечные поздравления по случаю всенародного праздника Дня Конституции! Желаю новых успехов в решении нашей общей главной задачи – построения богатой демократической Украины. Искренне желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и благополучия!

***

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили Основной закон, гарантировавший им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства.

Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощное и богатое государство, построенное на основах европейской демократии. С Днем Конституции!

***

Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство –

Від самого народження до скону.

Все інше – відповідно до закону.

***

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

***

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

С Днем Конституции Украины: картинки

День Конституции Украины: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Конституции Украины: приветствие / Фото: ТСН.ua

День Конституции Украины: приветствие / Фото: ТСН.ua