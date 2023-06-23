День Конституции Украины в 2023 году: когда празднуем и будет ли выходной

День Конституции Украины традиционно празднуем 28 июня. В 2023 году это будет среда. Что известно о Дне Конституции Украины и будет ли он выходным?
В этом году основному государственному документу, Конституции Украины, исполняется 27 лет.
Конституция Украины — что это
Конституцией называют главный государственный закон, определяющий:
- порядок и принципы функционирования представительных, исполнительных и судебных органов власти ;
- государственное устройство;
- права и обязанности государства, общества и граждан ;
- избирательную систему.
Все остальные законы страны обычно опираются именно на Конституцию. Она имеет высшую юридическую силу и значение.
День Конституции Украины: история
В 1991 году Украина обрела независимость, но еще пять лет в государстве действовал старый основной закон. 28 июня 1996 года на пятой сессии Верховной Рады Украины II созыва была принята новая Конституция.
В тот день депутаты работали 23 часа почти без перерыва. В частности, они просидели над документом всю ночь на 28 июня. В конце концов 315 голосами "за" Конституция Украины была принята. Она вступила в силу сразу в день принятия.
Ежегодно 28 июня в Украине празднуют важный государственный праздник – День Конституции Украины – в память о принятии основного закона государства.
Будет ли выходным День Конституции Украины 2023 года
Ежегодно этот день является выходным в Украине согласно статье 73 "Кодекса законов о труде". Однако из-за действия военного положения и полномасштабной войны вступили в силу нормы, прописанные в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", где прописано, что все дополнительные выходные в стране отменяются.
Так как в 2023 году День Конституции Украины выпадает на среду, он будет рабочим.
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