День Конституции Украины в 2023 году: когда празднуем и будет ли выходной

День Конституции Украины традиционно празднуем 28 июня. В 2023 году это будет среда. Что известно о Дне Конституции Украины и будет ли он выходным?

В этом году основному государственному документу, Конституции Украины, исполняется 27 лет.

Конституция Украины — что это

Конституцией называют главный государственный закон, определяющий:

порядок и принципы функционирования представительных, исполнительных и судебных органов власти ;

; государственное устройство;

права и обязанности государства, общества и граждан ;

; избирательную систему.

Все остальные законы страны обычно опираются именно на Конституцию. Она имеет высшую юридическую силу и значение.

День Конституции Украины: история

В 1991 году Украина обрела независимость, но еще пять лет в государстве действовал старый основной закон. 28 июня 1996 года на пятой сессии Верховной Рады Украины II созыва была принята новая Конституция.

В тот день депутаты работали 23 часа почти без перерыва. В частности, они просидели над документом всю ночь на 28 июня. В конце концов 315 голосами "за" Конституция Украины была принята. Она вступила в силу сразу в день принятия.

Ежегодно 28 июня в Украине празднуют важный государственный праздник – День Конституции Украины – в память о принятии основного закона государства.

Будет ли выходным День Конституции Украины 2023 года

Ежегодно этот день является выходным в Украине согласно статье 73 "Кодекса законов о труде". Однако из-за действия военного положения и полномасштабной войны вступили в силу нормы, прописанные в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", где прописано, что все дополнительные выходные в стране отменяются.

Так как в 2023 году День Конституции Украины выпадает на среду, он будет рабочим.

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