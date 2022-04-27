День матери 2022: дата, история праздника и какие традиции существуют в Украине

День матери – особое событие, которое находит отклик в сердце каждого человека на планете Земля. ТСН.ua рассказывает, когда День матери 2022 года и какая история этого праздника.

День матери — международный праздник, призванный уважать материнство, связи матери и ее детей, а также показывает особое влияние матерей в обществе. В Украине к каждой женщине испокон веков относились как к хранительнице семейного очага, которая дарит тепло всей семье, рождает и воспитывает будущее поколение нации. День матери — прекрасная возможность поздравить родную, пожелать ей всего лучшего и подарить хороший подарок. В разных странах День матери празднуют в разные дни, хотя чаще всего это событие приходится именно на апрель-май.

Когда День матери 2022 года в Украине

В Украине празднование этого особого события приходится на второе воскресенье мая, поэтому каждый год это разная дата. День матери 2022 года — 8 мая. Именно тогда День матери празднуют в большинстве стран мира. Май выбрали не случайно – ведь именно в этом месяце чтят Пречистую Деву Марию, мать Иисуса Христа. К ней женщины испокон веков обращаются в трудные минуты жизни, когда нужна помощь и покровительство. Кроме этого в последний месяц весны природа оживает, вокруг цветут душистые цветы, а потому это – лучшее время, чтобы поздравить самого дорогого человека на Земле.

День матери: какая у него история

День матери:история / Pexels

Впервые идея отпраздновать День матери была обнародована в 1872 году в США известной пацифисткой Джулией Уорд Гоув. Она предлагала создать событие, показывающее единство матерей в борьбе за мир во всем мире. Однако широкой популярности эта концепция не получила.

В 1907 году еще одна американка Анна Джарвис предложила ввести праздник, чтобы почтить мать и ее роль в жизни каждого человека. Джарвис даже написала письма в различные государственные учреждения, выдающимся лицам и в законодательные органы, ведь очень хотела, чтобы хотя бы один день в году посвятили самому дорогому человеку на Земле. В 1910 году суд штата Вирджиния впервые признал День матери официальным праздником.

А уже в 1914 году тогдашний президент США Вудро Вильсон объявил о создании Дня матери — национального праздника всех матерей Соединенных Штатов. С тех пор это событие всегда выпадает на второе воскресенье мая. После Первой мировой войны этот день стал популярен в Европе. Сейчас уже 85 стран мира празднуют День матери как раз во второе воскресенье мая.

День матери: традиции в Украине

День матери в Украине: история, традиции / Pexels

Особый праздник День матери в Украине впервые устроил Союз украинок в Канаде. Случилось это в 1928 году. А уже в следующем году инициативу подхватил Львов. Инициатором праздника 1929 года была Елена Киселевская. В том же 1929 году "Союз украинок" предложил создать День матери в Тернопольской области. Настоящей традицией для украинцев стало проведение концертов известных звезд, фестивалей и других торжественных мероприятий. С того времени День матери в Украине начали праздновать очень громко.

В 1939 году советской властью было запрещено празднование Дня матери. Однако усилиями разных общественных организаций во главе с "Союзом украинок" этот важный праздник был возвращен в Украину в 1990 году.

Обычно дети дарят своим матерям приятные подарки, устраивают праздничные ужины, говорят милые и добрые слова. Даже самые маленькие украинцы пытаются порадовать маму своими рисунками и другими творческими работами.