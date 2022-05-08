День матери: Боржемская, Псюк, Камалия и другие звезды поздравили родных и показали трогательные фото

Сегодня, во второе воскресенье мая, отмечают международный День матери.

По случаю праздника украинские звезды поздравляют родных, а также показывают своих детей. Также селебритис обратились ко всем украинским мамам, кто ждет своих детей с войны и защищает наследников в бомбоубежищах.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото и поздравлений матерям от артистов.

Олег Псюк

Олег Псюк с мамой / instagram.com/kalush.official

"Йо, сегодня день матери! Со мной моя мама Стефания", – прокомментировал фронтмен группы Kalush Orchestra.

Екатерина Осадчая

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"Этот День матери особенный — щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и день, дающий нам надежду! Дорогие мамы, мамы войны, не все вы можете прочитать эти слова, ведь вы смотрите на нас с неба. Не все могут прочитать, из-за невозможности жить дальше без своего ребенка. Мамы, забавляющие детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, пешком шли под пулями, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннее пустошение, мамы, которые ежедневно отвечают на вопросы — Когда мы вернемся домой… Мамы – вы герои! Где бы вы ни были, знайте, ваш фронт это ваши дети… Они после нас продолжат развивать страну, наша страна нуждается в новом, умном, опытном, воспитанном поколении и эта миссия сейчас на плечах мам! Мамы, сил вам и здоровья! Помните, мы все по возможности будем воспитывать и не своих детей" – трогательно обратилась ведущая "Світського життя".

Камалия

Камалия с мамой и дочерьми / instagram.com/kamaliyaofficial

"Молюсь, чтобы быстрее закончилась война и я смогла обнять мамочку! Молюсь, чтобы не гибли детки! Молюсь, чтобы мамы дождались своих сыновей-героев! Молюсь, чтобы мы дольше оставались детьми! Позвоните и поздравьте маму, а если возможно, обязательно обнимите!" – отметила певица.

Илона Гвоздева

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"Сегодня День матери, сегодня этот праздник особенно важен для каждой женщины, которая ждет возвращения сына домой с войны! Желаю всем матерям сил, воодушевления и здоровья. Хочу поздравить свою маму, женщина которая в прямом смысле слова покинула свой дом, мужа, свою жизнь ради безопасности дочери и внуков, которая по ночам носит моего сына на руках, а днями дарит любовь и улыбку моим детям. Мама, ты у меня невероятная, я очень тебя люблю и горжусь быть твоей дочерью! Ты яркий пример украинской женщины, матери и бабушки. Знаю, что иногда со мной бывает сложно и несмотря ни на что, каждый раз ты находишь в себе силы, чтобы с улыбкой и любовью в сердце оберегать нас.Ты мое сокровище, моя жемчужина! Дети — это наше будущее, наше светлое будущее, сегодня мы как никогда должны их оберегать, защищать, быть сильными, выдержанными и исполнены любви, чтобы воспитать крепкое и здоровое поколение. Держимся и верим, что скоро все увидим своих родных, обнимемся и будем праздновать победу", – поделилась хореограф.

Ксения Мишина

Ксения Мишина с сыном / instagram.com/misha.k.ua

"Мама — я не знаю более сильного слова в этом мире. Я не знаю, что может быть сильнее материнской любви, защиты, смелости. Сегодня 74 день, когда мамы нашей страны отчаянно борются за жизнь и будущее своих детей. 74 день, когда миллионы мам нашей страны не рядом со своими мужьями. Кто-то на территории Украины под постоянной угрозой жизни, кто-то за границей в полной неизвестности, но все с одинаковыми страхами и молитвами за будущее своей страны. В этом году это действительно особенный день. День, когда я хочу поблагодарить всем мамам нашей страны за величие женщины-матери, за их внутреннее осознание своего стержневого назначения на земле, за крепость духовности, за мужество и терпение, за нежность и мягкость материнского сердца… Мы – женщины, мы матери – бесконечная опора и всесильная любовь. Мы должны оставаться источником вдохновения, центром гармонии и процветания в каждой большой семье, в каждом роде. С днем матери, Украина! Сил нам" – поздравила актриса.

Эктор Хименес-Браво

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"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины! С Днем матери, моя дорогая! Спасибо за то, что я на этом свете. Всех мам с праздником!" – написал шеф-повар.

Алексей Суровцев

Алексей Суровцев с мамой / instagram.com/surovtsev.alexei

"Сегодня День матери! Мамочка!!! С праздником. Люблю тебя и очень скучаю! Обещаю скоро приехать в гости! Друзья мои, не забудьте сегодня поздравить своих матерей. Оторвитесь от дел и потратьте несколько минут, ведь это так важно, если любите своих родителей", – отметил актер.

Марина Боржемская

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"Сегодня день памяти и примирения. А также День матери. Я хочу поздравить всех матерей и свою родную, и поблагодарить, что вы всегда рядом. Пожелать сил и здоровья. Сейчас быть мамой — невероятно важно и больно. В наше страшное время войны ты борешься не столько за свою жизнь, сколько за своего ребенка, стараешься оберегать и защитить. Быть мамой во время войны — это отвага, нежность и любовь. Быть мамой на войне — это думать только о безопасности для детей. Это чрезвычайная ответственность и сила духа. Мамочки, спасибо вам. Моя родная Галочка, люблю тебя. Берегите себя. Молитесь о детях. Верим, что скоро все сможем обнять своих мам, детей, родных. Спасибо всем матерям за наших прекрасных и сильных воинов! Слава Украине!" – поделилась фитнес-тренер.

Виктор Бронюк

"В День матери эта песня, поцелуи и любовь – моей мамочке и почет – всем мамам Украины. Родные, простите нас, своих детей, за ту самую седину и что не всегда мы столько времени, сколько на самом деле должны, проводим рядом с вами. Расстояния и перипетии жизни иногда разводят… Но наше сердце и любовь всегда с вами! Спасибо, мама, за жизнь, за мудрость, за любовь – за все!" – поздравил свою мать артист.

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская с сыном / instagram.com/cybulskaya

"Очень сложно сейчас не плакать, когда сын рядом. Потому что он автоматически считывает все мое эмоциональное состояние. Я очень хочу, чтобы наши дети смеялись, баловались, радовались жизни и наслаждались прекрасным детством в Украине. Хочу, чтобы они не забывали, кто пришел в наш дом и уничтожил то, что мы любим, я хочу, чтобы они жили в нашей лучшей стране на Земле и берегли ее для своих детей. Мама во время войны – это кошка, которая готова разорвать за своего малыша каждого, кто приближается к ее дому. Мамы, спасибо вам за смелость, за выдержку и за бесконечную любовь", – написала исполнительница.

Напомним, Каменских показала Потапа на "беззаботном" фото и поздравила с 41-летием. Рэпер отмечает день рождения 8 мая.

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