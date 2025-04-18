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День необычных находок: пограничники достали нарушителя из подсолнечного масла (фото)
Мужчина висел на страховочных ремнях в цистерне с растительным маслом.
День необычных находок продолжается: пограничники извлекли нарушителя из растительного масла.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook и обнародовала фото.
«На границе с Молдовой пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел… мужчина! По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и проделал путь от Винницы до границы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Идея получилась креативной, но неудачной: теперь нарушителю придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы.
Водитель задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Напомним, в Одесской области задержали «уклониста», переодетого в женскую одежду и парик.
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