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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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День необычных находок: пограничники достали нарушителя из подсолнечного масла (фото)

Мужчина висел на страховочных ремнях в цистерне с растительным маслом.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пограничники достали нарушителя из масла

Пограничники достали нарушителя из подсолнечного масла / © Государственная пограничная служба Украины

День необычных находок продолжается: пограничники извлекли нарушителя из растительного масла.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook и обнародовала фото.

«На границе с Молдовой пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел… мужчина! По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и проделал путь от Винницы до границы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Идея получилась креативной, но неудачной: теперь нарушителю придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы.

Муж погрузился в отсек с маслом по груди и преодолел путь от Винницы к границе / © Государственная пограничная служба Украины

Муж погрузился в отсек с маслом по груди и преодолел путь от Винницы к границе / © Государственная пограничная служба Украины

Теперь нарушителю придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы / © Государственная пограничная служба Украины

Теперь нарушителю придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы / © Государственная пограничная служба Украины

Водитель задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, в Одесской области задержали «уклониста», переодетого в женскую одежду и парик.

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