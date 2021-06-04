День невинных жертв: Украина впервые чтит память детей, погибших от вооруженной агрессии РФ

Жертвами войны за семь лет стали 232 ребенка.

День невинных жертв. 4 июня 2021 года Украина впервые чтит память детей, погибших в результате вооруженной российской агрессии.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

По данным ООН, за семь лет войны таких — 232 ребенка. Обстрелы унесли жизни 93 детей. Инциденты, связанные с взрывчаткой, убили 44 несовершеннолетних. В трагедии с малазийским боингом погибли 80 детей.

Одна из первых жертв боевиков на Донбассе — 16-летний Степан Чубенко. Парень жил в Краматорске, выходил на митинги, снимал флаг так называемой "ДНР" из городской площади города. Исчез на вокзале в Донецке летом 2014 года, когда возвращался из Киева. Как стало известно впоследствии: его задержали за желто-голубую ленту на портфеле. Трое боевиков самопровозглашенной "ДНР" сначала пытали парня, а потом расстреляли.

Новости Украины: впервые чтим память детей, погибших в результате вооруженной российской агрессии

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