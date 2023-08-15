День Независимости: эксперт спрогнозировал, сколько ракет готовит РФ и выпустит ли их по Украине

Россияне могут выпускать по территории Украины до 120 ракет в месяц. Однако ждать обстрелов ко Дню Независимости не стоит — они сделают это или раньше, когда мы не будем в полной боевой готовности или позже, когда устанем от ожидания.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

По его словам, Россия может производить до 80 ракет в месяц плюс то, что у них осталось с начала полномасштабного вторжения: “Они использовали много ракет, но не все. Если будет пауза и не будет мощных обстрелов с использованием 30-50 ракет более 2 недель, это означает, что они подготовили двойной удар”.

У россиян сегодня есть возможность выпускать по территории Украины примерно 100-120 ракет в месяц, говорит эксперт. “То есть 30-40 ракет – больше враг не может выпускать, если они делают это раз в неделю-полторы. Такая у них тактика. Можно даже посмотреть статистику пусков – там от 40 до 60 ракет. Это происходит примерно три раза в месяц. Они в этом плане достаточно прогнозируемые”, – комментирует Алексей Гетьман.

“Это благодаря тем ресурсам, которые у них еще остались и благодаря ракетам, которые они сейчас производят. Если 3-4 недели нет ракетных обстрелов, то это означает, что они готовят двойной или даже тройной удар и одновременно могут быть запущены более сотни ракет по разным городам и объектам на территории Украины», — добавил военный обозреватель.

Он считает, что россияне не будут обстреливать Украину 24 августа: “Они подвязаны под определенные даты, для них это очень важно, но враг понимает, что у нас будет усиленная противовоздушная оборона, все будет в режиме максимального дежурства, то есть максимальная боевая готовность. Поэтому большое количество ракет будет сбито”.

Эксперт предположил: "Возможно, атака будет немного раньше, когда мы не станем еще на мощное боевое дежурство, или чуть позже, когда мы уже вымотаемся".

Поэтому я думаю, что такие атаки могут произойти не 24 августа, а 27-28. Это только мой прогноз”, – резюмировал Алексей Гетьман.

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Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал предположение, что россияне готовят удар после 20 августа — именно ко Дню Независимости Украины.

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