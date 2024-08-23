День Независимости стал одним из самых популярных праздников для украинцев – опрос

В тройку важнейших праздников для украинцев входят Пасха и Рождество, а также День Независимости Украины, который важным и любимым называют 64% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Что касается четвертого по популярности праздника, то им является День защитников и защитниц Украины – его указывают 58% опрошенных. В то же время Новый год, ранее входивший в тройку любимых праздников украинцев, теперь только на пятом месте – 47%.

Наименее популярными праздниками в Украине в 2024 году назвали День Победы и День труда (1 мая) – только 11% и 4% украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.

В целом, независимость Украины поддерживает абсолютное большинство граждан – не менее 87%.

В КМИС отметили, что опросы, проведенные в период до февраля 2020 года, были проведены методом личных (face-to-face) интервью, после – методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews). По географии охвата до февраля 2014 опросы включали все территории Украины, после февраля 2014 года не включали временно оккупированный Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей, а после февраля 2022 года опросы не включают и другие временно оккупированные территории. Выборка каждого опроса составляет в основном около 1000-2000 респондентов.

Напомним, Украина 24 августа отмечает 33-ю годовщину провозглашения независимости. Это важный праздник для государства. Именно 24 августа народные депутаты приняли Акт провозглашения независимости Украины и вынесли этот вопрос на всеукраинский референдум. Польша и Канада стали первыми государствами, признавшими независимость Украины.

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