День Независимости Украины 2022: ждать ли выходного, как будут работать банки

Уже в следующую среду, 24 августа, Украина будет традиционно праздновать День Независимости. Обычно в этот важный для государства праздник украинцы получают дополнительный выходной. Будет ли он также и в 2022 году – читайте в материале ТСН.ua.

Как пояснили в Государственной службе по вопросам труда, статья 6 закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установила новые правила по выходным во время действия военного положения. А поэтому дополнительных выходных в День Независимости Украины 2022 года не будет.

Напомним, что недавно Верховной Радой военное положение в стране было продлено до 21 ноября 2022 года. То есть в этом году самый большой праздник Украины будем праздновать без дополнительного выходного. Это будет обычный рабочий день.

Как сообщили в Национальном банке Украины, 24 августа 2022 г. банковская система также будет работать полный рабочий день. В обычном режиме будут работать, в частности система электронных платежей, система депозитарного учета депозитария НБУ, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов.