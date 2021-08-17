День Независимости Украины: как в праздничные дни будут работать отделения "Укрпочты"

Предоставлять услуги будут дежурные отделения почтового оператора.
"Укрпочта" будет работать в День Независимости Украины 24 августа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, в Киеве будут работать следующие отделения
- 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 — 10:00 — 18:00, без перерыва;
- 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 — 10:00 — 18:00, без перерыва.
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте " Укрпочты ".
Напомним:
- Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносится с понедельника 23 августа — на субботу 28 августа.
- В праздничные дни на День Независимости, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать следующим образом: 23 и 24 августа — график работы, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).
- О том, сколько праздников и выходных будет у украинцев в августе — в нашем материале.