День Независимости Украины: как в праздничные дни будут работать отделения "Укрпочты"

День Независимости Украины: как в праздничные дни будут работать отделения "Укрпочты"

Предоставлять услуги будут дежурные отделения почтового оператора.

"Укрпочта" будет работать в День Независимости Украины 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, в Киеве будут работать следующие отделения

01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 — 10:00 — 18:00, без перерыва;

02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 — 10:00 — 18:00, без перерыва.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте " Укрпочты ".

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносится с понедельника 23 августа — на субботу 28 августа.

Украины в 2021 году В праздничные дни на День Независимости, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать следующим образом: 23 и 24 августа — график работы, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

будут работать следующим образом: О том, сколько праздников и выходных будет у украинцев в августе — в нашем материале.

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