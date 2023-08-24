День независимости Украины: Родину с праздником поздравили военные, защищающие суверенитет

В четверг, 24 августа, украинцы празднуют День Независимости Украины. Украина отмечает свой 32-й День рождения. Украинские военные поздравили Родину с праздником.

Защитники поздравили Украину с праздником во время спецефира 1+1 "Независимость. Храбрые сердца"

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады заметили, что крепко держат строй.

"С праздником, Независимая. Мы сделаем все возможное и даже больше, чтобы Украина вновь стала единой, неделимой, независимой страной. Верьте в нас. Мы не подведем", — подчеркнули они.

Украинские пограничники, охраняющие северные рубежи страны, заявили: берегут покой украинцев, а победа обязательно будет за нами.

"Мы пограничники, которые защищают северные границы страны. Постоянно готовы к действиям. Бережем покой украинцев. Поздравляем наших героев с Днем Независимости Украины. Победа за нами. С праздником!", — отмечают в ГНСУ.

Тем временем военные 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отметили, что независимость никогда не дается "за да".

"Мы делаем очень тяжелое дело по его получению. Любой ваш вклад в наше общее дело очень ценен. Украина есть, была и будет независимым, суверенным государством. Слава Украине", — отмечают бойцы бригады.

Поздравила Украину с Днем независимости и 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

"Слава Украине! Героям слава", — уверенно произнесли они.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: С Днем Независимости, родная! Гимн Украины

Напомним, 24 августа, День Независимости Украины. это – 547-й день войны в Украине. В этот день верующие чтят память мученика Евпла. До Нового года осталось 129 дней.

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