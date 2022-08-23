День Независимости Украины: ТСН покажет, чем живут украинские города, а  "Сніданок з 1+1" обустроит студию в метро

24 августа на 31-летие Независимости Украины и полгода со дня начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, команды проектов "Сніданок з 1+1" и ТСН готовят специальные эфиры.

Команда ТСН проведет эфир в рамках национального телемарафона "Единые новости". Зрители смогут увидеть специальные материалы, подготовленные ведущими и журналистами ТСН, и прямые включения дважды в день — в 10.00 и в 16.00.

В выпусках покажут серию эксклюзивных материалов из украинских городов, в которых в прошлом году побывала команда ТСН в рамках тура, посвященного 30-летию Независимости. Авторами материалов станут ведущие ТСН. Они покажут, чем живут Чернигов, Житомир, Луцк, Ровно, Харьков, Черновцы, Сумы, Одесса, Львов, Северодонецк и Мариуполь теперь на шестом месяце героического сопротивления российской оккупации. В эфире будут работать Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук и Наталья Островская. Кроме того, в выпуске зрителей ждут включение из передовой и истории простых украинцев, чью судьбу изменила война.

Выпуск "Сніданок з 1+1" покажут в прямом эфире и телеканале ТЕТ традиционно с 7:00. Четверка неизменных ведущих "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев проведут его вместе, включаясь из двух локаций в центре Киева: традиционно из студии и одной из станций столичного метро. К ним на включениях в прямом эфире присоединится Константин Грубич, а также журналисты утреннего проекта.

Концепцией эфира станет просмотр фотоальбома со фотографиями, которые за шесть месяцев войны больше всего поразили украинцев и весь мир. Ведущие расскажут о достижениях украинцев за полугодие отчаянного сопротивления российской агрессии и покажут истории героев нашего времени.

Гостем особого выпуска "Сніданок з 1+1" станет украинский режиссер Алан Бадоев, который представит новый тизер к документальному фильму «Длинные сутки» — совместной работе с телеканалом 1+1. В эфире впервые вживую прозвучит саундтрек фильма, который исполнит его автор. Кто создал музыкальное сопровождение к новой документальной работе о войне, зрители смогут узнать 24 августа в эфире "Сніданок з 1+1"

Творческая команда утреннего шоу подготовила три музыкальных номера-клипа с участием топовых украинских звезд ROXOLANA, KOZAK SYSTEM и других. Также зрители увидят четыре документальные истории о героях сегодняшнего дня: выпускницу Валерию, фотография которой в красном платье на руинах собственной харьковской школы облетела весь мир; 7-летнюю киевлянку, семья которой пострадала от ракетного удара по многоэтажке в центре столицы; Дмитрия Козацкого с позывным «Орест», он стал автором серии легендарных снимков защитников «Азовстали»; и кошку Шафу из Бородянки, которая более двух месяцев прожила в разрушенной многоэтажке на 7 этаже без воды, еды и возможности выбраться.

Не пропустите спецефир "Сніданок з 1+1" 24 августа в 7:00 на телеканале ТЕТ и на YouTube. Также просмотреть можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.