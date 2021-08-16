День Независимости Украины: в Херсонской области бесплатно пустят в известные заповедники

День Независимости Украины: в Херсонской области бесплатно пустят в известные заповедники

В рамках празднования — вход свободный.

Ко Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщины Независимости Украины администрации объектов природно-заповедного фонда Херсонщины предлагают бесплатные экскурсии и дни открытых дверей.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация в Facebook.

Среди объектов природно-заповедного фонда, которые предлагают бесплатные экскурсии:

Национальный природный парк "Олешковские пески"

В рамках празднования Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины Независимости Украины Национальный природный парк "Олешковские пески" объявил о проведении бесплатной сборной экскурсии.

Бесплатно прослушать экскурсионную программу по экологической тропе "Олешковской пустыне" можно 23 августа 2021.

Сбор на экскурсию состоится возле админздания Парка по координатам 46°34’00.5″N 32°57’18.2″E , старт экскурсионной программы в 8:30.

Черноморский биосферный заповедник

23 августа 2021 с 10:00 до 15:00 в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины в Эколого-образовательном центре Черноморского биосферного заповедника НАН Украины по адресу г. Голая Пристань, ул. Лермонтова, 1 состоится День открытых дверей.

Биосферный заповедник им. Ф.Е.Фальц-Фейна "Аскания-Нова"

В случае благоприятной эпидемиологической ситуации день открытых дверей для жителей общины Аскания-Нова будет организовано с 10:00 до 12:00 23 августа.

Напомним, 2 августа президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Во всей стране по этому случаю состоится более 150 мероприятий. Основные праздничные события начнутся уже 23 августа.

Все торжества — эксклюзивно — будут показаны в эфире телеканала "1+1", а также на сайте ТСН.ua.

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