День Независимости: в Херсоне совместно помолились за Украину и показали военную технику

День Независимости: в Херсоне совместно помолились за Украину и показали военную технику

Основные мероприятия запланированы в центре города.

В Херсоне празднование Дня Независимости Украины началось с молитвы и торжественного шествия.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

С самого утра, 24 августа, на аллее Героев независимой Украины собрались представители различных конфессий, общественных организаций, волонтеры, чиновники, горожане на общую молитву за Украину.

На площади Свободы проходит выставка военной оперативно-спасательной и специальной техники.

Здесь жители Херсонщины могут увидеть современную спецтехнику, которой пользуются Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

24 августа украинцы празднуют День Независимости. Во всех городах проходят торжественные мероприятия: военные парады, забеги в вышиванках, выставки.

Напомним

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. В 30-ю годовщину президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с важным праздником.

президент с важным праздником. 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн

В центре Киева ко Дню Независимости состоялся военный парад

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