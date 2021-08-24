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День Независимости: в Херсоне совместно помолились за Украину и показали военную технику

День Независимости: в Херсоне совместно помолились за Украину и показали военную технику

Херсонськая ОГА

Основные мероприятия запланированы в центре города.

В Херсоне празднование Дня Независимости Украины началось с молитвы и торжественного шествия.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

С самого утра, 24 августа, на аллее Героев независимой Украины собрались представители различных конфессий, общественных организаций, волонтеры, чиновники, горожане на общую молитву за Украину.

На площади Свободы проходит выставка военной оперативно-спасательной и специальной техники.

Здесь жители Херсонщины могут увидеть современную спецтехнику, которой пользуются Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

24 августа украинцы празднуют День Независимости. Во всех городах проходят торжественные мероприятия: военные парады, забеги в вышиванках, выставки.

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