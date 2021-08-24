День Независимости: в Херсоне совместно помолились за Украину и показали военную технику

Основные мероприятия запланированы в центре города.
В Херсоне празднование Дня Независимости Украины началось с молитвы и торжественного шествия.
Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.
С самого утра, 24 августа, на аллее Героев независимой Украины собрались представители различных конфессий, общественных организаций, волонтеры, чиновники, горожане на общую молитву за Украину.
На площади Свободы проходит выставка военной оперативно-спасательной и специальной техники.
Здесь жители Херсонщины могут увидеть современную спецтехнику, которой пользуются Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
24 августа украинцы празднуют День Независимости. Во всех городах проходят торжественные мероприятия: военные парады, забеги в вышиванках, выставки.
Напомним
- 24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. В 30-ю годовщину президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с важным праздником.
- 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн