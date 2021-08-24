День Независимости в Запорожье: праздничный парад и военная выставка

День Независимости в Запорожье: праздничный парад и военная выставка

В городе проходят торжественные и развлекательные мероприятия.

Сегодня, 24 августа, в стране празднуют День Независимости Украины. По этому случаю в Запорожье на главном проспекте города состоялся военный парад.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета города.

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С самого утра возле площади Героев, напротив облгосадминистрации, начали собираться горожане.

В торжественном параде приняли участие военнослужащие 55-й артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", а также бойцы 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Национальной гвардии Украины.

Кроме этого, участвовали военнослужащие подразделения военной службы правопорядка "Сармат", 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, Бердянского пограничного отряда, сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области и патрульной полиции, ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Также для горожан организовали выставку военной и специальной техники.

Напомним

24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины , в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн .

, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит Событие началась в 9:30, . 24 августа на внешнем рейде морского Одесского порта в рамках празднования 30 годовщины Независимости Украины стартовал морской парад.

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