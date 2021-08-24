Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

День Независимости в Запорожье: праздничный парад и военная выставка

В городе проходят торжественные и развлекательные мероприятия.

Сегодня, 24 августа, в стране празднуют День Независимости Украины. По этому случаю в Запорожье на главном проспекте города состоялся военный парад.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета города.

С самого утра возле площади Героев, напротив облгосадминистрации, начали собираться горожане.

В торжественном параде приняли участие военнослужащие 55-й артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", а также бойцы 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Национальной гвардии Украины.

Кроме этого, участвовали военнослужащие подразделения военной службы правопорядка "Сармат", 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, Бердянского пограничного отряда, сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области и патрульной полиции, ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Также для горожан организовали выставку военной и специальной техники.

Напомним

На военном параде в Киеве показали экранизацию истории Украины

На военном параде в Киеве показали экранизацию истории Украины
Следующая публикация