День Николая Чудотворца: как в Украине чтили память святого

Николая Чудотворца особенно чествовали и запорожские казаки.
Сегодня христиане восточного обряда по всему миру празднуют и чтят память Святителя и Чудотворца Николая.
Об этом пишет издание "Укринформ".
Николая был епископом в городе Мира в ІV столетия. Родился он в семье христиан, с детства был привержен праведности. Поэтому уже в 19 лет стал священнослужителем. Известен он был тем, что примирял врагов, защищал невинно осужденных, помогал обездоленным и детям.
После смерти за свои добрые дела был вознагражден Богом даром, благодаря которому смог находиться среди живых людей и помогать им.
Где находятся мощи Святого Николая Чудотворца
С 1047 года мощи Николая Чудотворца находятся в итальянском городе Бари. Туда они попали после турецкого завоевания Ликии. Хранятся они в католической базилике, построенной специально для сохранения мощей.
С 1969 года в базилике раз в неделю — по четвергам — проводится богослужение “по византийско-русскому обряду”.
Как праздновали в Украине
На украинские земли чтение Николая Чудотворца пришло вместе с христианством и одномоментном получило широкое распространение. В Киеве, например, известными были несколько икон, к которым прикладывались люди, испытывающие проблемы со здоровьем. Одни из самых известных: образ Николая Мокрого в Софии Киевской, образы Николая Доброго, Николая Притиска и Николая Набережного.
Николая Чудотворца особенно чтили и запорожские казаки. К слову, святой был также покровителем мореплавателей и путешественников.
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