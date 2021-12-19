День Николая Чудотворца: как в Украине чтили память святого

День Николая Чудотворца: как в Украине чтили память святого

Николая Чудотворца особенно чествовали и запорожские казаки.

Сегодня христиане восточного обряда по всему миру празднуют и чтят память Святителя и Чудотворца Николая.

Об этом пишет издание "Укринформ".

Николая был епископом в городе Мира в ІV столетия. Родился он в семье христиан, с детства был привержен праведности. Поэтому уже в 19 лет стал священнослужителем. Известен он был тем, что примирял врагов, защищал невинно осужденных, помогал обездоленным и детям.

После смерти за свои добрые дела был вознагражден Богом даром, благодаря которому смог находиться среди живых людей и помогать им.

Где находятся мощи Святого Николая Чудотворца

С 1047 года мощи Николая Чудотворца находятся в итальянском городе Бари. Туда они попали после турецкого завоевания Ликии. Хранятся они в католической базилике, построенной специально для сохранения мощей.

С 1969 года в базилике раз в неделю — по четвергам — проводится богослужение “по византийско-русскому обряду”.

Как праздновали в Украине

На украинские земли чтение Николая Чудотворца пришло вместе с христианством и одномоментном получило широкое распространение. В Киеве, например, известными были несколько икон, к которым прикладывались люди, испытывающие проблемы со здоровьем. Одни из самых известных: образ Николая Мокрого в Софии Киевской, образы Николая Доброго, Николая Притиска и Николая Набережного.

Николая Чудотворца особенно чтили и запорожские казаки. К слову, святой был также покровителем мореплавателей и путешественников.

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