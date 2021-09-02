День нотариата: поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

День нотариата ежегодно отмечается 2 сентября.

Ежегодно 2 сентября в Украине отмечают официальный профессиональный праздник — День нотариата. Это прекрасный повод поздравить всех своих близких и знакомых нотариусов с их профессиональным праздником.

История праздника

День нотариата был установлен указом Президента Виктором Ющенко в феврале 2010 года. Инициатором введения праздника была Украинская нотариальная палата, которая насчитывала тогда около 5 тысяч специалистов. Учреждение обратилось с просьбой установить праздник еще в 2007 году, но из-за бюрократических проволочек инициативу пришлось отложить. Ее поддержало спустя два года Министерство юстиции.

Поздравление с Днем нотариата — прикольные sms

Сегодня, в День нотариата,

Судьбы желаю вам богатой.

Иметь лояльных лишь клиентов,

Быть лучше всяких конкурентов.

Карьера пусть удачно сложится,

Доход растёт и приумножится.

Вам настроения отличного,

Любви, удачи, счастья личного.

***

Вы безупречно знаете законы,

Готовы каждому помочь в любое время,

Оформить договор, составить завещание или разрешить все споры –

Вот ваше непростое бремя.

Профессионализм ваш ценим, слову доверяем,

В нотариате каждый уважает вас.

С профессиональным днем сердечно поздравляем,

С днем работника нотариата вас!

***

Имеешь право ты на праздник полноценный,

Свидетельствуют все – твой день настал!

Желаем волшебства подарков ценных,

Чтоб рос авторитет, как пьедестал!

Бумаг желаем больше, но деньгами,

О торжестве с друзьями сделку заключить,

И поздравление с чуткими словами

В свой день нотариальный получить!

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем Нотариата

Поздравление с Днем Нотариата

Поздравление с Днем Нотариата

Поздравление с Днем Нотариата

Поздравления в прозе

Профессия нотариуса — это кропотливая и ответственная работа. Ежедневно, от ваших правильных решений и точно составленных бумаг не обходится ни одна законная сделка. Я желаю вам успехов, профессионального роста и плодотворной работы.

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В этот золотой осенний день все нотариусы нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. От всего сердца и мы хотим пожелать Вам успехов в карьере, честности в работе и искренних благодарностей от клиентов. Пусть Ваша репутация будет безупречна!

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В этот яркий осенний день хочу поздравить вас с Днем нотариата! Этот праздник является еще одним важным подтверждением значимости той работы, которая под силу только вам. Пусть в этот день будет много свежих букетов цветов, теплых слов и искренних улыбок коллег. Пусть подарки будут только желанными, а пожелания, конечно, лучшими! С праздником!

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