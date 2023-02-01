День обысков в Украине: СБУ пришла к Коломойскому, Авакову, Столару и не только (фото и видео)

В Украине 1 февраля правоохранители провели ряд резонансных обысков — посетили бизнесмена Игоря Коломойского, экс-руководителя МВД Арсена Авакова и нардепа-застройщика Вадима Столара, а также ряд государственных структур.

ТСН.ua собрал подробности о визитах силовиков.

Коломойский

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности пришли с обысками домой к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Как сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "сегодня обыски у Коломойского по "Укрнафте".

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении масштабной схемы "присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

"Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем", — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что "по результатам следственных действий топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений".

Сам Игорь Коломойский действия правоохранительных органов пока не комментирует.

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Аваков

Правоохранители наведались и к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову. Экс-глава МВД сообщил, что обыски касались закупки французских вертолетов для нужд министерства - на одном из таких вертолетов в декабре разбился насмерть его преемник Денис Монастырский.

"От первого лица: следственные органы действительно провели у меня обыск — в рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах. Следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225). Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, через шесть лет после заключения контракта", — отметил он.

Аваков сообщил, что ничего "соответствующего интересам следствия" обнаружено не было.

"Украино-французский контракт на поставку МВД Украины вертолетов Airbus заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Верховной Радой Украины в 2018 году. Кроме того, контракт проходил аудит французского правительства и казначейства. Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней", — подчеркнул он.

Столар

Правоохранители пришли с обысками к киевскому застройщику и народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадиму Столару.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что обыск проводится в рамках расследования финансирования терроризма.

"Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что в последние годы был банкет", — пишет Гончарнеко.

Впоследствии СБУ объяснила причины визита к Столару.

"Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ. По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были привлечены к противоправным схемам легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и РБ, в отношении которых были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны

СБУ разоблачила экс-начальника департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны на растрате более 100 млн грн государственных средств.

По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

Чиновнику объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, речь идет об экс-заместителе директора департамента госзакупок Минобороны Богдане Хмельницком, экс-заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и экс-заместителе ГП "Промоборонэкспорт" Владимире Терещенко — им уже вручили подозрения.

Налоговая

Обыски прошли также у и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Оксаны Датий. Сотрудники Государственного бюро расследований уличили руководительницу налоговой службы Киева в многомиллионных махинациях.

Оперативники ГБР изучают образ жизни и.о. главы столичной налоговой, не соответствующий уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов, дом возле Киева стоимостью примерно 200 тыс. долларов, два автомобиля стоимостью примерно 150 тыс. долларов.

Анонсированные чистки начались?

Волна обысков прошла после недавнего заявления президента Владимира Зеленского, анонсировавшего большие кадровые чистки во власти. По его словам, "тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в свою очередь, пообещал "информировать общественность об анонсированных весенних посадках".

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", — подчеркнул Арахамия.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий направлены "на борьбу с внутренним врагом".

Он добавил, речь идет о лицах, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах, а именно:

предатели Украины и агенты российских спецслужб;

представители организованной преступности;

чиновники-коррупционеры.

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