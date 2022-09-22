День осеннего равноденствия: прогноз погоды в Украине на 23 сентября

С 23 сентября по 22 декабря будет уменьшаться день.

В пятницу, 23 сентября, в Украине будет преобладать дождливая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу начинается осень. Астрономическая. То есть, 23 сентября приходит к нам День осеннего равноденствия. И с него начинает уменьшаться день. В пятницу в большинстве областей Украины снова будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Исключение — полоса от Сумской области, через Полтавскую, Днепр с районами, Николаевскую, Херсонскую области до Крыма. Здесь осадки маловероятны", — прогнозирует синоптик.

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Относительно температуры воздуха, то она предполагается невысокой, днем ожидается 10-15°, теплее всего будет в Запорожской, Донецкой, Николаевской областях и в Крыму — 15-19°.

В Киеве в День осеннего равноденствия местами пройдет дождь, в течение дня температура воздуха составит 10-12°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года. А народный синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление.

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