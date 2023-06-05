День отца в Украине в 2023 году: какого числа поздравлять пап и как возник этот праздник

День отца можно назвать настоящим "профессиональным" праздником всех пап. Какого числа будем праздновать в Украине? Что можно подарить отцу на праздник?

Какого числа День отца в Украине в 2023 году

Раньше официального праздника отцов в Украине не существовало, хотя неформально родителей иногда поздравляли в третье воскресенье июня, а иногда в третье воскресенье сентября. Так было до 2019 года, когда президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому было инициировано официальное празднование Дня отца. Приходится оно ежегодно теперь на третье воскресенье июня.

в 2023 году День отца в Украине будут праздновать 18 июня.

Неофициальный праздник, который приходился на третье воскресенье сентября, тоже остался. Называют его Всенародным днем отца. Он был предложен рядом различных организаций. Поэтому дети всегда могут поздравить папу дважды в год.

История возникновения праздника

День отца 2023: история праздника / Фото: Pexels

Праздник пап создали еще в 1909 году по инициативе Соноры Додд из города Спокана, штат Вашингтон, США.

Она вспомнила своего отца Уильяма во время празднования Дня матери, который к тому времени уже был официальным праздником в Соединенных Штатах. Уильям воспитал в одиночку шестерых детей после смерти своей жены. Сонора всегда испытывала особое уважение к своему отцу, поэтому обратилась с просьбой в городской совет, чтобы ей разрешили основать новый праздник — День отца.

Идею сразу одобрили и установили дату — 5 июня, в честь дня рождения Уильяма, отца Соноры. Однако подготовка к празднованию немного затянулась, поэтому событие состоялось только 19 июня 1910 года.

Впоследствии и другие штаты подключились к идее празднования Дня отца. А с 1966 года этот праздник стал официальным в США. К 2012 году уже более 28 стран мира чествовали пап именно в третье воскресенье июня.

В некоторых странах также существует День отца, но он приходится на другие даты. Например, в Южной Корее это общий праздник для матери и отца 8 мая, в Польше празднуют 23 июня, а в Португалии, Испании и Италии – 19 марта.

Какой подарок можно сделать в День отца: 30+ идей

Идеальный подарок для папы на День отца / Фото: pixabay.com

В День отца, как и на День матери, принято дарить подарки. Вариантов существует много: от небольших сюрпризов до вещей, сделанных своими руками. Вот несколько идей, которые можно подарить отцу на День отца:

Универсальные подарки: книга (любимый автор, жанр или эксклюзивное издание литературного произведения, которое нравится); чехол для очков; стильный чемодан или дорожная сумка; именная фляга или коллекционный элитный алкоголь; настенные часы с интересным дизайном; электронная книга; набор дорогих ручек; сумка для ноутбука; галстук, кошелек; подписка на ТВ.

Для отца, который любит рыбачить: удочка или органайзер для снастей; термосумка или термокружка; надувная лодка; дождевик, термобелье, резиновые сапоги; дорожный набор для рыбака.

Для спортивного папы: рюкзак или спортивная сумка; беспроводные наушники; сертификат в тренажерный зал; настольный теннис; гантели или другие спортивные товары.

Для настоящих автомобилистов: видеорегистратор; навигатор; держатель для смартфона; автохолодильник; увлажнитель воздуха для салона авто.

Для отца-военного: спальный мешок; термобелье; сезонные берцы; тактические фонарики или рация; прибор ночного видения.



Подарок в День отца может быть создан и своими руками. Например, можно устроить вечер воспоминаний, оформить родовое дерево, создать памятный коллаж из фотографий или фотокнигу, испечь любимый торт или другой десерт.

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