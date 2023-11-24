День открытых дверей в СИЗО: за троих подозреваемых в коррупции внесли многомиллионные залоги

Чтобы не оставаться под стражей, фигуранты громких уголовных дел очень быстро нашли нужные для выхода из следственного изолятора десятки миллионов гривен.

В пятницу, 24 ноября, бывший глава Госспецсвязи Щиголь, нардеп Одарченко и застройщик Копыстыра вышли из СИЗО, поскольку за них был внесен определенный судом залог.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

"Нам неизвестно, внесли они залог самостоятельно или это сделали третьи лица, но скорость внесения многомиллионных залогов космическая", — говорится в сообщении.

Экс-председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя подозревают в завладении государственными средствами более чем на 62 млн грн при закупке средств информатизации. Под стражей он пробыл один день. Прокуроры САП просили назначить для него залог в размере 50 млн грн, однако суд согласился на вдвое меньшую сумму – 25 млн грн. Деньги нашлись.

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Нардепа Андрея Одарченко (залог 15 млн грн) и застройщика Сергей Копыстыру (залог 100 млн грн) подозревают в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

"Застройщика Сергея Копыстыру только сегодня утром отправили в СИЗО с залогом в 100 млн грн, а уже к вечеру деньги внесли", — отметили в ЦПК.

К слову, прокуроры САП просили назначить в отношении Копыстыры залог в размере 199,9 млн грн, но его адвокат утверждал, что такая сумма непомерна для его подзащитного и ходатайствовал лишь о 214 тысячах грн.

"После выхода из СИЗО все подозреваемые должны будут придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями или другими подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет", — напомнили в ЦПК.

Если подозреваемые нарушат возложенные на них обязанности, то залоги могут быть взысканы в бюджет.

Напомним, у экс-председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, которого подозревают в "схематозе" на десятки миллионов гривен, нашли огромное состояние. Только криптовалютой экс-чиновник имеет 1,5 миллиона долларов.

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