День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне: в ВР объяснили изменение названия праздника

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук предоставила информацию об изменении официального названия праздника, который теперь предлагается отмечать 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом Евгения Кравчук рассказала в эфире телемарафона.

"Здесь важно, принципиально два слова которые есть – это победа и память. Потому что победа несомненна и вклад Украины в победу – он несомнен. Украинцы боролись в рядах разных союзных армий, но конечно, самые большие жертвы были именно среди украинцев, которые в красной армии воевали", — сказала она.

Евгения Кравчук также напомнила, что в общей сложности как среди гражданских, так и среди военных погибло 8 миллионов.

"Это и память о них, и память о тех, кто вообще воевал против нацизма. Так же, как сейчас украинцы воюют против рашизма — новой версии нацизма", — добавила Кравчук.

У Украины было переходное время, чтобы переосмыслить разницу между 8 и 9 мая, считает Евгения Кравчук.

"Но в общем, основа все же — это победа во Второй мировой войне над нацизмом и конечно память о павших и победивших", — подчеркнула она.

Напомним, 8 мая в Украине и мире чтят память тех, кто пал в бою, защищая родную землю во время Второй мировой войны.

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