День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне: в ВР объяснили изменение названия праздника

Из названия исчезло слово "примирение".
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук предоставила информацию об изменении официального названия праздника, который теперь предлагается отмечать 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом Евгения Кравчук рассказала в эфире телемарафона.
"Здесь важно, принципиально два слова которые есть – это победа и память. Потому что победа несомненна и вклад Украины в победу – он несомнен. Украинцы боролись в рядах разных союзных армий, но конечно, самые большие жертвы были именно среди украинцев, которые в красной армии воевали", — сказала она.
Евгения Кравчук также напомнила, что в общей сложности как среди гражданских, так и среди военных погибло 8 миллионов.
"Это и память о них, и память о тех, кто вообще воевал против нацизма. Так же, как сейчас украинцы воюют против рашизма — новой версии нацизма", — добавила Кравчук.
У Украины было переходное время, чтобы переосмыслить разницу между 8 и 9 мая, считает Евгения Кравчук.
"Но в общем, основа все же — это победа во Второй мировой войне над нацизмом и конечно память о павших и победивших", — подчеркнула она.
Напомним, 8 мая в Украине и мире чтят память тех, кто пал в бою, защищая родную землю во время Второй мировой войны.
Читайте также: