День памяти святых Кузьмы и Демьяна 14 ноября: традиции и обычаи

Выпадет снег — на весеннее половодье.

14 ноября верующие и церковь чтят память святых Кузьмы и Демьяна. С этим праздником связано немало народных обычаев и традиций

14 ноября: церковный праздник

Кузьма и Демьян – римские врачи-близнецы, христианские святые, мученики. Родились в Аравии, в христианской семье. Изучали искусство знахарства в портовом городе Эгея, Киликия.

Прославились как милосердные и бескорыстные врачи, не бравшие денег за свою работу; из-за этого получили прозвище "бессеребренников".

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Во время гонений на христиан во времена императора Диоклетиана были арестованы по приказу префекта Лисия, требовавшего от братьев отречься от Иисуса Христа. По преданию, несмотря на постоянную пытку, чудесным образом оставались невредимыми в воде, огне, воздухе и на распятии. Утрачены из-за отрубления головы мечом; Культ памяти распространился после смерти и был связан с их мощами, погребенными в Кире, Сирия. Император Юстиниан I построил в честь святых мучеников церковь в Константинополе, ставшую популярным местом паломничества больных. Также римский папа Феликс IV построил в честь святых врачей церковь в Риме, мозаики которой остаются одними из самых ценных в городе. Патроны врачей, аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей. В живописи и иконографии изображаются с лекарством, медицинскими инструментами и т.д.

Их гроб прославился чудесами и стал местом многочисленных паломничеств. Люди верили, что поскольку при жизни они лечили тела и души, то тем более на небе могут получить для них много ласк. Над их гробом была построена базилика. Их культ распространился по всей церкви.

В иконографии святой Кузьма обычно представляется с братом, святым Демьяном, в богатых одеяниях, часто с ящиками для драгоценностей и благовоний, и с орудиями их пыток и смерти (камень или меч).

14 ноября: народные традиции и обычаи

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Девушки приносили кур, которых резали и готовили из них блюда, а ребята — сладости для девушек и напитки. Это был своеобразный конкурс девичьего кулинарного мастерства.

У хозяев были свои заботы. Все отправлялись в сад и окапывали на зиму деревья. Хозяйки сплетали в венки хорошо просушенный лук-севок и вешали на жередку в доме. Там она висела к Евдокии (14 марта). Считалось, если такой лук высадить грядку, то он не будет выстреливаться.

14 ноября: народные поверья

О погодных особенностях этого дня и прогнозах говорили так:

Если Кузьма-Демьян сковывает землю морозом — к весне она уже не замерзнет.

Выпадет снег — на весеннее половодье.

Если развезет дорогу (бездорожье) — не жди морозов до начала декабря.

Если ветер на Кузьме-Демьяне, то будет дорога санна, то есть выпадет снег, по которому уже можно ездить. А также зима будет жесткая и рана.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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