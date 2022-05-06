День пехоты Украины 2022: история и приятные поздравления

6 мая 2022 года у украинских пехотинцев важное событие – День пехоты Вооруженных Сил Украины. Приветствие и теплые слова – вот что способно поднять боевых дух воинов. А потому ТСН.ua подготовил для вас подборку открыток.

День пехоты ВСУ: дата и история

Важную дату установил пятый президент Украины Петр Порошенко 19 апреля 2019 года. Цель этого события — честь смелости, мужества, героизма и особой силы украинских воинов, которые входят в состав мотопехотных, механизированных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ. Они всегда стояли и будут стоять за независимость, свободу и территориальную целостность Украины.

6 мая избрали совсем не случайно. В этот день 1648 произошло битва под Желтыми Водами, в котором украинские казаки одержали блестящую победу. Это сражение часто носит название первой победной во время Национально-освободительной борьбы под командованием гетмана Богдана Хмельницкого. А еще именно 6 мая в церковном календаре чтят память Юрия Змееборца, считающегося покровителем украинского войска.

С Днем пехоты Украины: поздравления и открытки

С днем пехоты Украины: поздравления

С днем пехоты Украины: поздравления

С днем пехоты Украины: поздравления

С днем пехоты Украины: поздравления