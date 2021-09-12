День программиста: лучшие поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

Дата празднования Дня программиста отличается в зависимости от того, в какой год отмечается праздник: в обычный или високосный.

13 сентября в Украине ежегодно (кроме високосных годов) празднуют неофициальный профессиональный праздник — День программиста. В високосные годы этот день принято праздновать 12 сентября. Это связано с тем, что дата празднования выбрана на 256-й день года.

История праздника

Выбор для праздника 256-го дня года объясняется тем, что это число символическое, оно тесно связано с компьютерами, но не ассоциируется с конкретными лицами или кодами специальностей. Число 256 соответствует количеству чисел, которые можно представить с помощью одного байта, распространенной единицы измерения объема данных.

Число 256 выбрано также потому, что это максимальная степень числа 2, которая не превышает количество дней в году.

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем программиста

Поздравление с Днем программиста

Поздравление с Днем программиста

Поздравление с Днем программиста

Поздравление с Днем программиста — прикольные sms

Приветствую программистов с их профессиональным праздником 256-м днем года!

Предлагаю поднять бокалы по этому поводу пользуясь таким тостом:

За си, за perl, за Unix-shell,

За Windows, Гейтса и Intel,

За скрипт, за байт, за Unicode,

За Linux и "Hello, World!"

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Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником — Днем программиста! Желаю вам, чтобы в ваших программах было поменьше ошибок, чтобы работа была вам в радость, а в ваших семьях всегда были тепло и уют. Пусть непростой путь программиста будет вам по силам и на все жизненные трудности и невзгоды вы будете смотреть всегда иронично и с улыбкой.

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Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и четким, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, успех и благополучие.

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Поздравляем всех обладателей программного кода с профессиональным праздником — Днем программиста! Желаем, чтобы серьезность их работы не оставляла на светлых лицах ни тени морщин и усталости. Пусть ваша жизнь строится только на положительных моментах, добрых пожеланиях, поддержки и любви друзей и родных!

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Поздравляю тебя с Днем программиста! Что нужно хорошему программисту, чтобы стать успешным? Усидчивость, внимательность и бесперебойно работающий мозг! Я от души хочу пожелать тебе всех этих качеств, а так же — удачи и любви, ведь удача помогает в делах, а любовь вдохновляет на новые открытия!

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