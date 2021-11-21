День работников сельского хозяйства: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В этом году работники сельского хозяйства Украины отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября.
День работников сельского хозяйства ежегодно отмечается в Украине третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день приходится на 21 ноября.
История праздника
День работников сельского хозяйства был установлен согласно Указу Президента №428/93 от 7 октября 1993 года. Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
В этот день работников сельского хозяйства Украины не только поздравляют с их профессиональным праздником, но и награждают разными подарками и наградами наиболее отличившихся. Этот день - прекрасная возможность поздравить близких и друзей, работающих в этой важной отрасли.
Поздравления с Днем работников сельского хозяйства в стихах
Работников сельского хозяйства
Я поздравляю от души,
Пусть будут знатны урожаи
И результаты хороши.
Поклон вам низкий, благодарность
За вас нелегкий, важный труд,
Пускай в любви и понимании
Года счастливые идут.
Пусть радует всегда работа,
Доход растет день ото дня,
Оплотом мира и заботы
Пусть будет верная семья.
***
Хотелось бы сказать приятные слова
Работникам хозяйства сельского,
Пусть эта отрасль чуть жива,
Но отзыва заслуживает лестного,
Здоровья вам и процветания,
Работы меньше, денег больше,
Чтоб не было тяжелых испытаний,
Работать чтоб могли вы дольше,
Пускай удача вас не обижает,
Пусть в сердце будет позитив,
Любовь и счастье сопровождает,
И не тревожит негатив!
***
Работник сельского хозяйства,
Тебе не ведомо зазнайство,
Хотя ты сеешь, жнешь и пашешь,
Порой за день и не присядешь!
В твой день желаем урожаев
Больших и самых небывалых,
Работы четкой и стабильной,
А силы воли самой сильной!
***
Всем, кто сельское хозяйство
В Украине развивает,
Мы желаем много счастья,
С праздником их поздравляем,
Пусть поля и огороды
Расцветают, плодоносят,
Пусть работники и дальше
Пользу для страны приносят!
***
Всех сельхозработников
Поздравляем дружно.
Результат труда большого
Всей державе нужен.
Будьте счастливы, здоровы
И во всем успешны.
Дни пусть будут ваши ярки,
Славны, безмятежны.
Картинки и открытки ко Дню работников сельского хозяйства Украины
Поздравления с Днем работников сельского хозяйства в прозе
Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства. Желаю уверенно держать курс на успех, процветание. Желаю без лени и уныния шагать к высоким результатам. Желаю не бояться трудностей и плодотворного труда. Желаю каждый раз добиваться цели и наслаждаться щедрыми урожаями своих идей, своей работы. А еще хочу пожелать мира, благополучия и крепкого здоровья!
***
Поздравляю с днем рабочих сельского хозяйства в Украине! Это праздник достойных, сильных и прекрасных людей, трудящихся во благо нашей родной страны. Позвольте выразить вам благодарность за труд и преданность, с уважением желаю вам сил, сил и подлинного счастья. С праздником!
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Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства Украины. Желаю щедрых урожаев и щедрых подарков судьбы. Желаю смекалки для труда и разума для рациональных идей. Желаю мира и благополучия для тебя и близких. Желаю здоровья на каждый день и бодрости на каждое утро. Желаю плодотворной работы и всегда счастливой жизни!
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Сегодня замечательный праздник – День рабочего сельского хозяйства Украины! Хочу поздравить вас с этим праздником. Пусть урожаи будут обильные, а засевы хорошие, пусть каждый труд приносит радость и чудесные плоды, пусть каждый день будет солнечным и добрым! Удачи на работе, и благополучия в семье!
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С Днем работников сельского хозяйства! Пусть все растет и рождает, радует высокими урожаями и хорошим спросом. Пусть дождик идет, когда нужно, а солнышко светит только по вашему указанию. Желаю вам быть магами и чародеями не только в поле, но и в своей жизни!
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