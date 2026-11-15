День работников сельского хозяйства: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

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Дата публикации
Категория
Украина
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День работников сельского хозяйства: поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В этом году работники сельского хозяйства Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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День работников сельского хозяйства: поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

День работников сельского хозяйства: поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника / © Associated Press

День работников сельского хозяйства ежегодно отмечается в Украине в третье воскресенье ноября. В 2026 году этот день приходится на 15 ноября.

История праздника

День работников сельского хозяйства был установлен согласно Указу Президента №428/93 от 7 октября 1993 года. Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

В этот день работников сельского хозяйства Украины не только поздравляют с их профессиональным праздником, но и награждают разными подарками и наградами наиболее отличившихся. Этот день прекрасная возможность поздравить близких и друзей, привлеченных к этой важной отрасли.

Поздравления с Днем работников сельского хозяйства в стихах и прозе

Поздравляем с Днем работников сельского хозяйства! Желаем щедрых урожаев, плодородной земли, благоприятной погоды и достойного вознаграждения за ваш труд. Пусть каждый день приносит хорошие результаты, в хозяйстве царят достаток и благополучие, а дома всегда ждут любовь, уют и поддержка родных. Крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне!

День работников сельского хозяйства Украины

День работников сельского хозяйства Украины

С праздником искренне вас поздравляем,

Добра и радости желаем!

Пусть колосится щедрая рожь,

Чтобы было радостно жить.

Пусть солнце светит в полях,

Да будет успех в руках,

Здоровья, мира и изобилия,

Чтоб все в жизни было в порядке!

***

С профессиональным праздником! Пусть каждый сезон будет урожайным, каждое дело успешным, а каждый день приносит хорошие новости. Желаю крепкого здоровья, изобилия, неистощимой энергии и щедрых плодов вашего нелегкого труда. Пусть в доме царят мир и согласие, а в сердце живет вера в лучшее будущее!

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства Украины

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства Украины

Вы сеете зерно в землю,

Чтобы хлеб лежал на каждом столе,

И трудом своим ежедневно

Добро умножаете на земле.

Пусть нивы рожают щедро и обильно,

Пусть каждый день проходит вовремя,

Пусть труд радость вам несет,

А судьба счастья прибавляет во все!

***

Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства! Желаю, чтобы труд на земле приносил не только хорошие урожаи, но и удовольствие, гордость и достаток. Пусть хватает сил на все замыслы, погода способствует работе, а удел дарит счастливые возможности. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, искренних людей рядом и мирного неба над родной землей!

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства Украины

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства Украины

Пусть щедро родит родная нива,

Жизнь складывается счастливо,

Пусть будет достаточно и тепла,

И хлеба, и мира, и добра.

Пусть обходят вас тревоги,

Счастливыми становятся дороги,

Здоровья, радости, воодушевления,

От родных — уважения и уважения!

***

С Днем работников сельского хозяйства! Пусть земля щедро благодарит за вложенные силы, каждая посевная завершается хорошим урожаем, а все заботы приносят желаемые результаты. Желаем финансового состояния, исправной техники, благоприятных условий для работы и уверенности в собственных силах. Пусть в ваших семьях всегда будет хлеб на столе, тепло в доме и много поводов для радости!

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства Украины

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства Украины

С Днем работников сельского хозяйства!

Пусть будет в поле достаточно урожая,

Пусть каждый день добро умножает,

А судьба счастьям щедро награждает!

Пусть хватает сил и сил,

Пусть обходят все тревоги,

Пусть мир и согласие живут,

А успехи каждый день растут!

***

Поздравляем с Днем работников сельского хозяйства! Ваш ежедневный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны и является важной составляющей ее развития. Спасибо за профессионализм, выдержку и преданность делу. Желаем стабильности, успешной реализации всех планов, высоких урожаев, надежных партнеров и новых профессиональных достижений. Пусть ваш труд всегда будет уважаемым и по достоинству оцененным!

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