День работников сельского хозяйства: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В этом году работники сельского хозяйства Украины отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября.

День работников сельского хозяйства ежегодно отмечается в Украине третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день приходится на 21 ноября.

История праздника

День работников сельского хозяйства был установлен согласно Указу Президента №428/93 от 7 октября 1993 года. Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

В этот день работников сельского хозяйства Украины не только поздравляют с их профессиональным праздником, но и награждают разными подарками и наградами наиболее отличившихся. Этот день - прекрасная возможность поздравить близких и друзей, работающих в этой важной отрасли.

Поздравления с Днем работников сельского хозяйства в стихах

Работников сельского хозяйства

Я поздравляю от души,

Пусть будут знатны урожаи

И результаты хороши.



Поклон вам низкий, благодарность

За вас нелегкий, важный труд,

Пускай в любви и понимании

Года счастливые идут.



Пусть радует всегда работа,

Доход растет день ото дня,

Оплотом мира и заботы

Пусть будет верная семья.

***

Хотелось бы сказать приятные слова

Работникам хозяйства сельского,

Пусть эта отрасль чуть жива,

Но отзыва заслуживает лестного,



Здоровья вам и процветания,

Работы меньше, денег больше,

Чтоб не было тяжелых испытаний,

Работать чтоб могли вы дольше,



Пускай удача вас не обижает,

Пусть в сердце будет позитив,

Любовь и счастье сопровождает,

И не тревожит негатив!

***

Работник сельского хозяйства,

Тебе не ведомо зазнайство,

Хотя ты сеешь, жнешь и пашешь,

Порой за день и не присядешь!



В твой день желаем урожаев

Больших и самых небывалых,

Работы четкой и стабильной,

А силы воли самой сильной!

***

Всем, кто сельское хозяйство

В Украине развивает,

Мы желаем много счастья,

С праздником их поздравляем,

Пусть поля и огороды

Расцветают, плодоносят,

Пусть работники и дальше

Пользу для страны приносят!

***

Всех сельхозработников

Поздравляем дружно.

Результат труда большого

Всей державе нужен.



Будьте счастливы, здоровы

И во всем успешны.

Дни пусть будут ваши ярки,

Славны, безмятежны.

Картинки и открытки ко Дню работников сельского хозяйства Украины

С Днем работников сельского хозяйства Украины

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства

С Днем работников сельского хозяйства

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства Украины

Поздравления с Днем работников сельского хозяйства в прозе

Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства. Желаю уверенно держать курс на успех, процветание. Желаю без лени и уныния шагать к высоким результатам. Желаю не бояться трудностей и плодотворного труда. Желаю каждый раз добиваться цели и наслаждаться щедрыми урожаями своих идей, своей работы. А еще хочу пожелать мира, благополучия и крепкого здоровья!

***

Поздравляю с днем рабочих сельского хозяйства в Украине! Это праздник достойных, сильных и прекрасных людей, трудящихся во благо нашей родной страны. Позвольте выразить вам благодарность за труд и преданность, с уважением желаю вам сил, сил и подлинного счастья. С праздником!

***

Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства Украины. Желаю щедрых урожаев и щедрых подарков судьбы. Желаю смекалки для труда и разума для рациональных идей. Желаю мира и благополучия для тебя и близких. Желаю здоровья на каждый день и бодрости на каждое утро. Желаю плодотворной работы и всегда счастливой жизни!

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Сегодня замечательный праздник – День рабочего сельского хозяйства Украины! Хочу поздравить вас с этим праздником. Пусть урожаи будут обильные, а засевы хорошие, пусть каждый труд приносит радость и чудесные плоды, пусть каждый день будет солнечным и добрым! Удачи на работе, и благополучия в семье!

***

С Днем работников сельского хозяйства! Пусть все растет и рождает, радует высокими урожаями и хорошим спросом. Пусть дождик идет, когда нужно, а солнышко светит только по вашему указанию. Желаю вам быть магами и чародеями не только в поле, но и в своей жизни!

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