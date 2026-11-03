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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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11k
Время на прочтение
2 мин

День ракетных войск и артиллерии Украины: поздравления в прозе, открытках, история праздника

Поздравление служащим ракетных войск и артиллерии ВСУ в листовках и в прозе.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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День ракетных войск и артиллерии Украины: поздравления в прозе, открытках, история праздника

День ракетных войск и артиллерии Украины: поздравления в прозе, открытках, история праздника / © Операция объединенных сил / Facebook

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии — это государственный праздник Украины, который празднуют ежегодно 3 ноября в честь украинских ракетных войск и артиллерии.

История праздника

Предпосылкой для установления памятного дня стали события Второй мировой войны, а именно начало операции по освобождению Киева. Праздник был установлен указом Президента 1997 года. Празднование Дня ракетных войск и артиллерии отмечает значительный вклад артиллеристов в увольнении Украины.

Картинки и открытки для приветствия

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии

Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии Украины! Желаю крепкого здоровья, выдержки, силы духа и уверенности в своих силах. Пусть каждая боевая задача завершается успешно, собратья всегда поддерживают, а судьба оберегает от опасности. Желаю скорейшей победы, мирного неба и счастливого возвращения к родным!

***

С Днем ракетных войск поздравляю,

Силы и мужества желаю!

Пусть здоровье не подводит,

Судьба от беды уводит.

Пусть собратья не предадут,

Родные добрым словом радуют.

Пусть наступит мирное время,

И счастливая судьба ждет вас!

***

С Днем ракетных войск и артиллерии! Спасибо за мужество, профессионализм и преданность Украине. Ваша служба нуждается в точности, выдержке и решительности, а ваша работа имеет большое значение для защиты нашего государства. Желаю надежных собратьев, успешного выполнения всех задач, крепкого здоровья и Божьей защиты. Пусть Украина победит, а каждый защитник вернется домой живым и здоровым!

***

Артиллеристам — уважение и уважение,

Пусть бережет от опасностей отвага.

Пусть каждая задача успешно проходит,

А судьба от беды всегда защищает.

Желаю здоровья, сил и сил.

Чтобы родные с любовью домой вас ждали.

Пусть мир воцарится на нашей земле,

А дни победы наступят всем!

***

Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии Украины! Желаю силы, мужества, несокрушимости и удачи в каждом деле. Пусть боевой опыт помогает преодолевать трудности, рядом всегда будут надежные собратья, а дома ждут любовь и поддержка родных. Победы Украине, миру и безопасному возвращению домой!

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