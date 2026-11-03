- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 11k
- Время на прочтение
- 2 мин
День ракетных войск и артиллерии Украины: поздравления в прозе, открытках, история праздника
Поздравление служащим ракетных войск и артиллерии ВСУ в листовках и в прозе.
День ракетных войск и артиллерии Украины
День ракетных войск и артиллерии — это государственный праздник Украины, который празднуют ежегодно 3 ноября в честь украинских ракетных войск и артиллерии.
История праздника
Предпосылкой для установления памятного дня стали события Второй мировой войны, а именно начало операции по освобождению Киева. Праздник был установлен указом Президента 1997 года. Празднование Дня ракетных войск и артиллерии отмечает значительный вклад артиллеристов в увольнении Украины.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии
Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии Украины! Желаю крепкого здоровья, выдержки, силы духа и уверенности в своих силах. Пусть каждая боевая задача завершается успешно, собратья всегда поддерживают, а судьба оберегает от опасности. Желаю скорейшей победы, мирного неба и счастливого возвращения к родным!
***
С Днем ракетных войск поздравляю,
Силы и мужества желаю!
Пусть здоровье не подводит,
Судьба от беды уводит.
Пусть собратья не предадут,
Родные добрым словом радуют.
Пусть наступит мирное время,
И счастливая судьба ждет вас!
***
С Днем ракетных войск и артиллерии! Спасибо за мужество, профессионализм и преданность Украине. Ваша служба нуждается в точности, выдержке и решительности, а ваша работа имеет большое значение для защиты нашего государства. Желаю надежных собратьев, успешного выполнения всех задач, крепкого здоровья и Божьей защиты. Пусть Украина победит, а каждый защитник вернется домой живым и здоровым!
***
Артиллеристам — уважение и уважение,
Пусть бережет от опасностей отвага.
Пусть каждая задача успешно проходит,
А судьба от беды всегда защищает.
Желаю здоровья, сил и сил.
Чтобы родные с любовью домой вас ждали.
Пусть мир воцарится на нашей земле,
А дни победы наступят всем!
***
Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии Украины! Желаю силы, мужества, несокрушимости и удачи в каждом деле. Пусть боевой опыт помогает преодолевать трудности, рядом всегда будут надежные собратья, а дома ждут любовь и поддержка родных. Победы Украине, миру и безопасному возвращению домой!