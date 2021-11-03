День ракетных войск и артиллерии Украины: поздравления в прозе, открытках, история праздника

Поздравления служащим инженерных войск ВСУ в листовках и прозе.

День ракетных войск и артиллерии Украины

День ракетных войск и артиллерии – это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 3 ноября в честь украинских ракетных войск и артиллерии.

История праздника

Этот день был установлен еще при СССР в 1964 году. Дата праздника посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году. В Украине, не являвшейся правопреемником СССР по данному празднику, "День ракетных войск и артиллерии" официально не отмечался с 1991 года и был отдельно установлен указом Президента в 1997 году. Празднование Дня ракетных войск и артиллерии отмечает значительный вклад советских артиллеристов в освобождение Украины в годы Немецко-советской войны и важную роль современных украинских ракетных войск и артиллерии по защите украинского государства.

Картинки и открытки для приветствия

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии

3 ноября Вооруженные Силы Украины отмечают профессиональный праздник одного из самых могущественных родов Сухопутных войск – День ракетных войск и артиллерии. В годы Великой Отечественной войны роль артиллерии стала решающей. Массовое ее применение позволило в боях и военных операциях получить огневое превосходство над врагом, обеспечить поражение его главных группировок и достичь конечной цели операции. Славные традиции родителей и дедов продолжает новое поколение защитников Отчизны. Ракетные войска и артиллерия и дальше играют ведущую роль, как одна из основных составных частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Сердечно поздравляем военнослужащих, ветеранов и их семьи с праздником, желаем всем крепкого здоровья, согласия, оптимизма, воодушевления и новых свершений для процветания нашей Родины.

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Ракетные войска и артиллерия играют ведущую роль как одна из основных составных частей Вооруженных Сил Украины. Своим профессионализмом, преданностью военному делу и присяге ракетчики и артиллеристы умножают славные национально-исторические традиции и укрепляют обороноспособность Украины. В этот замечательный праздничный день поздравляем военнослужащих, ветеранов, работников ракетных войск и артиллерии, их семей с праздником.

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С профессиональным праздником воинов ракетных войск и артиллерии Украины! Вас не зря называют "богами войны", ведь вашу огневую поддержку ждут в самых сложных боевых ситуациях. Крепкого здоровья, согласия, оптимизма, воодушевления и новых свершений для процветания нашей Родины.

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Артиллерия – сильное и мощное оружие, но в ваших руках, дорогие наши защитники, оно безопасно. В ракетных войсках служат самые смелые, выносливые мужчины. Пусть счастье и удача всегда сопутствуют вам. Будьте патриотами нашей страны, оптимистично верьте в ее светлое будущее и знайте, многое зависит от вас, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы звучал веселый смех и подрастали в мире дети. Крепкого вам здоровья, везения во всем.

День инженерных войск Украины

День инженерных войск – это праздник Украины, который также отмечается ежегодно 3 ноября.

История праздника

Праздник установлен в Украине президентским указом "... учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства..." 1999 года. Разминирование и разведка позиций, строительство укреплений и мостов, создание переправ и неприступных линий обороны – вся задача инженеров ВСУ.

Картинки и открытки для приветствия

Поздравления с Днем инженерных войск

Сегодня, в День инженерных войск, мы славим особых военных, их мужество и смекалку, которые уже не раз послужили Украине в решающий момент! Сегодня я хочу пожелать всем чинам в инженерных войсках всего лучшего, а одному особому парню, талантливому и доброму – большой любви и быстрого возвращения домой, ведь инженер, он и в мирной жизни понадобится!

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Ты служишь в войсках особого рода, сочетая гениальный ум и отвагу, а также, конечно же, хороший нрав с которым всегда на хорошем счету у сослуживцев и начальства! Поздравляю с Днем инженерных войск! Пусть твои концепции всегда будут к месту!

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Каждый, хоть раз испытавший страх, знает, что это такое. Каждый, кто служит в инженерных войсках, готовится победить страх – ибо что такое служба, как не победа над страхом? Желаю столько любви, дружбы и уважения, чтобы страх никогда не возникал в сердце мужчин самой мужественной части украинских Вооруженных Сил.

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Ты служишь в войсках особого рода, сочетая гениальный ум и отвагу, а также, конечно же, хороший нрав с которым всегда на хорошем счету у сослуживцев и начальства! Поздравляю с Днем инженерных войск! Пусть твои концепции всегда будут к месту!

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