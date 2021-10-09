День риэлтора: лучшие поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

С 2000 года День риэлтора отмечается 9 октября.

День риэлтора — это неофициальный профессиональный праздник в Украине. Ежегодно отмечается 9 октября.

История праздника

Профессиональный праздник День риэлтора и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.

Риэлтор — это специалист в области операций с недвижимостью, то есть человек, который профессионально занимается посредничеством при заключении сделок купли-продажи, аренды коммерческой и жилой недвижимости путем сведения партнеров по сделке и получения комиссионных. Профессия имеет древние корни, еще в средние века специалисты, которые предоставляют посреднические услуги в торговле, пользовались уважением и почетом, их работа считалась престижной. Сегодня хороший риэлтор на вес золота. Квалифицированный специалист поможет быстро найти идеальный вариант дома, квартиры, офиса и без проблем уладит все юридические вопросы с оформлением сделки.

Картинки и открытки для поздравления

С Днем риэлтора

С Днем риэлтора

Поздравление с Днем риэлтора

Поздравление с Днем риэлтора

Поздравление с Днем риэлтора — прикольные sms

Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю тебе хороших профессиональных успехов, прекрасных соглашений и хороших клиентов. Желаю настойчивости, активности и успеха. Пусть тебе сопутствует счастье и любовь.

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В День риэлтора желаю легко находить нужный вариант, без особых усилий удовлетворять условиям и потребностям клиентов, работать с честными людьми, и не встречать проблем ни физических, ни юридических, верить всегда в себе, получать желаемый результат в любом деле, наполнять свою жизнь благом и достатком!

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Всех риэлторов поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы всегда были желающие, как продать, так и купить! Чтобы квартиры, дачи и дома были надлежащего качества! Чтобы все претензии обходили стороной. Высоких процентов, отличных клиентов, решения всех задач и хорошего настроения!

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Риэлторы, с профессиональным праздником! Всем адекватных продавцов и покупателей, арендаторов и арендодателей, а остальное сделает ваш профессионализм!

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С Днем риэлтора! Желаю заключать выгодные сделки — с пользой и выгодой, желаю в жизни заключать частые сделки с удачей, которая поможет тебе добиться всех главных желаний и целей. Желаю никогда не чувствовать слабости и усталости, желаю всегда быть "на коне" и двигаться только вперед!

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