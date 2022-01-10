День Соборности Украины: поздравления в стихах и открытках, история праздника, традиции

День Соборности Украины – это праздник, призванный напомнить о единстве и независимости украинского народа.
День Соборности Украины – это праздник, который ежегодно отмечают 22 января от 1999 года.
История праздника
Этим праздником отмечают провозглашение Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшееся в 1919 году. В этот день вспоминают подписание Четвертого Универсала Центральной Рады. Это произошло годом ранее – 22 января 1918 года. Этим документом провозглашалась полная независимость УНР. Поскольку этот праздник связан с процессом объединения украинских земель, проводимые 22 января мероприятия призваны привлечь внимание именно к независимости и единству нашего государства.
Самое масштабное из подобных мероприятий состоялось в 1990 году, когда украинцы выстроились "живой цепью" от Киева до Львова и Ивано-Франковска. По разным оценкам, участие в этой акции приняли до трех миллионов человек.
Непосредственно праздник был установлен при президентстве Леонида Кучмы в 1999 году. Некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом на то время президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен и установлен "День Соборности и Свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года Президент Петр Порошенко возобновил праздник новым указом.
Поздравления с Днем Соборности в стихах
С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть лишь только процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
***
С Днем Соборности поздравить
Всю страну сей час хочу,
С силой, честью, славной волей
Все пусть будет по-плечу.
Мира всем и понимания,
Процветания и достатка,
Никогда не ослабеет,
Украинцы, ваша хватка.
***
День Соборности Украины,
Отмечает сегодня народ.
Кто-то в танце сейчас танцует,
Кто-то в хоре сейчас поет.
В этот день обрели мы свободу,
Получили свой суверенитет.
Легче стало жить народу,
Ведь ничего свободы лучше нет.
***
День Соборности — День великий,
Это праздник соединенья,
И народ наш такой многоликий
Громко празднует это решенье.
Ведь недаром в году далеком,
Пару лет всего от Авроры,
Был подписан акт тот великий,
Хоть и были всегда о нем споры.
Вот тогда и родилась держава,
УНР с ЗУНР примирив,
Это всей Украины основа,
Этот день нам страну подарил.
***
В День Соборной Украины
Мы поздравить всех хотим,
Поздравок, такой недлинный,
Пусть народ бы подхватил.
Ведь страна объединилась,
Стала дружной и большой,
И всем в этот день хотелось
Так поздравить – всей душой.
***
С Днем Соборности Украины
Всех поздравляем мы сердечно!
К ней чувства теплые необъяснимы,
Но, кажется, они навечно!
Пусть у страны чудесной нашей
Счастливым будет лишь итог,
И будет радость в жизни вашей —
Примите теплый поздравок!
***
В этот важный праздник украинцы,
Обретали свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее её на свете нет!
Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!
А страна и дальше развивается,
Уваженье в мире обретёт!
Укрепляет связи иноземные,
Население пусть возрастёт!
Поздравления в картинках и открытках
Поздравление с Днем Соборности Украины в прозе
Поздравляю с Днем Соборности Украины и искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, чистого и мирного неба на всех.
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22 января мы празднуем День Соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны присылаем свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и понимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем способствовать развитию и процветанию любимой страны.
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Искренне поздравляем жителей Украины с Днем Соборности, с днем единения украинских земель. Всем нескончаемого счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей прекрасной стране будет для каждого в изобилии, радости, покое. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!
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Поздравляем всех украинских с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ и никакие рубежи не смогут разделить нас. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас не ждали, не будем об этом забывать.
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