День Соборности Украины: поздравления в стихах и открытках, история праздника, традиции

День Соборности Украины – это праздник, призванный напомнить о единстве и независимости украинского народа.

День Соборности Украины – это праздник, который ежегодно отмечают 22 января от 1999 года.

История праздника

Этим праздником отмечают провозглашение Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшееся в 1919 году. В этот день вспоминают подписание Четвертого Универсала Центральной Рады. Это произошло годом ранее – 22 января 1918 года. Этим документом провозглашалась полная независимость УНР. Поскольку этот праздник связан с процессом объединения украинских земель, проводимые 22 января мероприятия призваны привлечь внимание именно к независимости и единству нашего государства.

Самое масштабное из подобных мероприятий состоялось в 1990 году, когда украинцы выстроились "живой цепью" от Киева до Львова и Ивано-Франковска. По разным оценкам, участие в этой акции приняли до трех миллионов человек.

Непосредственно праздник был установлен при президентстве Леонида Кучмы в 1999 году. Некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом на то время президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен и установлен "День Соборности и Свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года Президент Петр Порошенко возобновил праздник новым указом.

Поздравления с Днем Соборности в стихах

С Днем Соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть лишь только процветает

Наша вольная страна.



Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

***

С Днем Соборности поздравить

Всю страну сей час хочу,

С силой, честью, славной волей

Все пусть будет по-плечу.



Мира всем и понимания,

Процветания и достатка,

Никогда не ослабеет,

Украинцы, ваша хватка.

***

День Соборности Украины,

Отмечает сегодня народ.

Кто-то в танце сейчас танцует,

Кто-то в хоре сейчас поет.



В этот день обрели мы свободу,

Получили свой суверенитет.

Легче стало жить народу,

Ведь ничего свободы лучше нет.

***

День Соборности — День великий,

Это праздник соединенья,

И народ наш такой многоликий

Громко празднует это решенье.



Ведь недаром в году далеком,

Пару лет всего от Авроры,

Был подписан акт тот великий,

Хоть и были всегда о нем споры.



Вот тогда и родилась держава,

УНР с ЗУНР примирив,

Это всей Украины основа,

Этот день нам страну подарил.

***

В День Соборной Украины

Мы поздравить всех хотим,

Поздравок, такой недлинный,

Пусть народ бы подхватил.

Ведь страна объединилась,

Стала дружной и большой,

И всем в этот день хотелось

Так поздравить – всей душой.

***

С Днем Соборности Украины

Всех поздравляем мы сердечно!

К ней чувства теплые необъяснимы,

Но, кажется, они навечно!



Пусть у страны чудесной нашей

Счастливым будет лишь итог,

И будет радость в жизни вашей —

Примите теплый поздравок!

***

В этот важный праздник украинцы,

Обретали свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее её на свете нет!



Сохранить, что есть и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!



А страна и дальше развивается,

Уваженье в мире обретёт!

Укрепляет связи иноземные,

Население пусть возрастёт!

Поздравления в картинках и открытках

Поздравления с Днем Соборности Украины

Поздравление с Днем Соборности Украины 2022

Поздравление с Днем Соборности Украины 2022

Поздравление с Днем Соборности Украины 2022

Поздравление с Днем Соборности Украины 2022

Поздравление с Днем Соборности Украины 2022

Поздравление с Днем Соборности Украины в прозе

Поздравляю с Днем Соборности Украины и искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, чистого и мирного неба на всех.

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22 января мы празднуем День Соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны присылаем свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и понимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем способствовать развитию и процветанию любимой страны.

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Искренне поздравляем жителей Украины с Днем Соборности, с днем ​​единения украинских земель. Всем нескончаемого счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей прекрасной стране будет для каждого в изобилии, радости, покое. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

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Поздравляем всех украинских с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ и никакие рубежи не смогут разделить нас. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас не ждали, не будем об этом забывать.

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