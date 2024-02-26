День сопротивления российской оккупации: в горах Крыма развевается флаг Украины – фото

Акции сопротивления прошли в разных городах на полуострове.

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский 26 февраля 2020 подписал указ №58/2020 "О Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Активисты движения "Желтая лента" показали акции сопротивления в разных городах Крыма.

"10 лет российской оккупации мы продолжаем напоминать рашистам, что Крым – это Украина", — говорится в сообщении.

Так, активисты движения подняли флаг Украины на одну из вершин Крымских гор.

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

Акции также прошли в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории.

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

День сопротивления российской оккупации в Крыму 26 февраля 2024 года

"Сопротивление продолжается! Мы ждем деоккупацию, ждем ВСУ. Крым – был, есть и будет украинским", — подчеркивают активисты.

Напомним, Буданов не рекомендует пользоваться Крымским мостом, он предупредил о "сюрпризах".

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