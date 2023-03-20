День сорока святых в 2023 году: какого числа празднуют и что нужно сделать

Ежегодно 22 марта празднуют большой церковный праздник – Сорок севастийских мучеников или Сорок святых. Что нужно сделать в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

В церковном календаре 22 марта имеет несколько названий: день Сорока мучеников, Великомучеников Севастийских, день Всех Святых или Сорок святых. В народе этот день называли "Жаворонки".

Когда праздник Сорок святых 2023: история

День Всех святых всегда приходится на 22 марта. В 2023 году это будет среда.

Согласно церковным преданиям, сорок воинов были лучшей дружиной в войске древнеримского императора Ликиния. Он был жестоким язычником и пытался избавиться от христианской веры. Все сорок мучеников из легиона отказались отречься от христианства, за что погибли в городе Севастия (ныне Сивас, Турция) 320 года.

Чтобы заставить отречься от христианства, сорок воинов завели к Севастийскому озеру, которое тогда было покрыто льдом, раздели и затопили на берегу баню, усиливая так мучения мужчин. Один воин не смог выдержать страданий, вышел на берег и отправился в баню, где сразу умер. Но их все равно осталось сорок, ведь один из надзирателей увидел видение и зашел в озеро, раздевшись сам, со словами "Я — христианин!".

В день сорока мучеников Церковь также ослабляет строгие правила Великого поста, позволяя пить вино и есть рыбу.

Кто входит в число сорока святых: Кирион, Кандид, Домний, Исихий, Ираклий, Изумруд, Эвноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Теодул, Евтихий, Иоанн, Ксантий, Илиан, Сисиний, Огий, Аэтий, Флавий,, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Теофил, Домициан, Гай, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Кудион, Мелитон, Аглай.

День Всех святых: что нельзя делать

22 марта на Сорок святых Церковь запрещает несколько вещей:

не разрешается есть мясо, молочные продукты, яйца;

не стоит работать физически, даже заниматься уборкой жизни;

не рекомендовано одалживать деньги;

запрещено шить, стирать или заниматься ремонтом вещей.

Что нужно делать на Сорок святых

Что нужно делать на Сорок святых? / Фото: Pexels

В старину хозяйки пекли на день Сорока святых пирожки-жаворонки, которые имели форму птиц. Интересно, что в разных регионах Украины эти пирожки называли по-разному: аисты, сороки и т.д. Иногда пирожки нанизывали на прутья или резочки, раздавали детям, дарили соседям. Существовало поверье, что тогда все домашние птицы будут здоровы. Также верили, что именно в этот день все пернатые возвращаются из тёплых краев.

А еще 22 марта девушки занимались гаданием на будущее, в частности, проводили обряды по призыву весны. Чтобы быстро прогнать зиму, девушки должны были сломать сорок деревянных веточек и разорвать сорок ниток.

Верующие же обязательно посещали храм, ставили сорок свечей и молились, благодаря Бога и избивая сорок поклонов.

Также именно в этот день наши предки начинали строить планы и мечтать о будущем. Было принято приглашать в гости близких и родственников: чем больше их будет, тем счастливее будет семья.

Существовал и символический обряд, который называли "топтать ряст". Считалось, кто потопчет весной весной, тот в течение всего года будет здоровым. Поэтому в поле выходили даже хилые и пожилые люди. При этом нужно было приговаривать: "Топчу, топчу хохот. Дай, Боже, потоптать и в том году дождаться".

Праздник Сорок святых: приметы

Какая 22 марта погода – еще сорок дней она будет такой.

Птицы уже вернулись из теплых краев и начали гнездиться на солнечной стороне – ждите урожайного, но холодного лета.

Выпал снег до очень холодной Пасхальной недели.

Осадки и мало солнца означают, что летом не будет много проливных дождей, а осенью будет погодная и сухая погода.

Молитва на сорок святых

О, святые, славные сорок страстотерпцев Христовых, которые в городе Севастии ради Христа мужественно пострадали. Вы через огонь и воду пройдя и как друзья Христа в покой Небесного Царства войдя, искренне молитесь к Пресвятой Троице за род христианский, особенно о тех, кто чтит святую память вашу и с верой и любовью в молитвах обращается к вам.

Умоляйте у Всещедрого Бога прощения грехов наших и жизни нашего исправления, чтобы, в покаянии и нелицемерной любви друг к другу пребывая, со смелостью стали на Страшном Суде Христовом и вашими молитвами о правде Праведного Судьи стали.

О, угодники Божии, будьте нашими защитниками от всех врагов видимых и невидимых, чтобы под сенью ваших молитв мы избавлялись до конца жизни нашей от всякой беды, зла и опасности, и так прославляли великое и достойное поклонение полновластной Троице: Отца и Сына, и Святого Духа ныне, и постоянно, и во веки веков.

Аминь

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