День спасателя Украины: лучшие поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

В этот день официально приветствуют спасателей за их самоотверженный труд.

День спасателя — это официальный праздник, который в Украине ежегодно отмечается 17 сентября. Праздник был установлен 12 сентября 2008 указом Президента Украины в поддержку инициативы общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

День спасателя отмечают работники:

аварийно-спасательных служб,

пожарной охраны,

других специальных формирований, а также граждане, которые внесли свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

В этот день принято поздравлять работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований. В то же время, для работников пожарной охраны есть еще один отдельный праздник, который они отмечают 17 апреля.

Поздравление с Днем спасателя / УНИАН

Поздравление с Днем спасателя в стихах

Украина спит спокойно

Со спасателем таким,

Службу ты несёшь достойно,

Не страшны огонь и дым.



Наводнения, лавины,

А тебе все нипочем,

Будь всегда таким же сильным,

Нас от бед закрой плечом.



Пусть за сотни верст опасность

Тебя мимо обойдет,

Ну, а в жизни только радость

И любовь большая ждет!

***

Героем быть — почетная работа,

А ведь спасатель он и есть герой,

Приходит каждый день он на работу,

Готов за жизнь чужую смело идти в бой,

Пускай не изменит ему удача,

Пускай здоровье никогда не подведёт,

Пусть будет жизнь его еще богаче,

И каждый пусть живым домой придет.

***

С Днем спасателя, ребята,

Слава вам за подвиг ваш,

Все проблемы и невзгоды

Взять смогли на абордаж.



Пожелать хочу здоровья,

Чтоб везло во всем, всегда,

Чтоб была к вам благосклонна

Ваша смелая судьба.

***

В тебе храбрости так много —

Можно даже раздавать.

Каждый день по воле Бога

Ты спешишь людей спасать.



И со скоростью ракеты

Прибываешь в нужный пункт,

Где из катастроф сюжеты

С нетерпеньем тебя ждут.



Пусть тебя оперативность

Не подводит никогда,

Чтоб гордилась Украина

Твоей пользою в трудах!

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем спасателя

Поздравление с Днем спасателя

Поздравление с Днем спасателя

Поздравление с Днем спасателя

Поздравление с Днем спасателя в прозе

Искренне поздравляю всех спасателей, работников пожарной охраны с профессиональным праздником — Днем спасателя! Празднование вашего профессионального праздника является государственным признанием бесценного вклада людей этих мужественных профессий — людей сильных духом, которые с честью обеспечивают надежную защиту национального богатства, жизни людей от огня и стихии. Круглосуточно поддерживают постоянную боевую готовность к борьбе с незваным бедствием и всегда готовы как можно быстрее помочь тем, кто больше всего нуждается в неотложной помощи. Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия и побольше жизненных благ и как можно меньше тревожных вызовов. Пусть мир и согласие царят в ваших домах, а Господь Бог хранит вас от всех невзгод.

***

Поздравляю всех спасателей с профессиональным праздником! Желаю благополучия, здоровья крепкого и побольше жизненных благ. Пусть в наше нелегкое время Вас всегда сопровождает стремление помочь тем, кто больше всего нуждается в вашей помощи.

***

Спасатели, вы всегда помогаете нам в чрезвычайных ситуациях. Вы — наша опора и поддержка. Пусть ваша работа высоко ценится и хорошо оплачивается. С вашим праздником!

***

С Днем спасателей! Вы постоянно рискуете собой и спасаете других из беды. Для вас нет ничего невозможного. Благодарю вас за ваш труд, желаю вдохновения, благополучия и искренней любви.

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