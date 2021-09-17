День спасателя Украины: лучшие поздравления, открытки, прикольные sms, история праздника

В этот день официально приветствуют спасателей за их самоотверженный труд.
День спасателя — это официальный праздник, который в Украине ежегодно отмечается 17 сентября. Праздник был установлен 12 сентября 2008 указом Президента Украины в поддержку инициативы общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
День спасателя отмечают работники:
- аварийно-спасательных служб,
- пожарной охраны,
- других специальных формирований, а также граждане, которые внесли свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.
В этот день принято поздравлять работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований. В то же время, для работников пожарной охраны есть еще один отдельный праздник, который они отмечают 17 апреля.
Поздравление с Днем спасателя в стихах
Украина спит спокойно
Со спасателем таким,
Службу ты несёшь достойно,
Не страшны огонь и дым.
Наводнения, лавины,
А тебе все нипочем,
Будь всегда таким же сильным,
Нас от бед закрой плечом.
Пусть за сотни верст опасность
Тебя мимо обойдет,
Ну, а в жизни только радость
И любовь большая ждет!
***
Героем быть — почетная работа,
А ведь спасатель он и есть герой,
Приходит каждый день он на работу,
Готов за жизнь чужую смело идти в бой,
Пускай не изменит ему удача,
Пускай здоровье никогда не подведёт,
Пусть будет жизнь его еще богаче,
И каждый пусть живым домой придет.
***
С Днем спасателя, ребята,
Слава вам за подвиг ваш,
Все проблемы и невзгоды
Взять смогли на абордаж.
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб везло во всем, всегда,
Чтоб была к вам благосклонна
Ваша смелая судьба.
***
В тебе храбрости так много —
Можно даже раздавать.
Каждый день по воле Бога
Ты спешишь людей спасать.
И со скоростью ракеты
Прибываешь в нужный пункт,
Где из катастроф сюжеты
С нетерпеньем тебя ждут.
Пусть тебя оперативность
Не подводит никогда,
Чтоб гордилась Украина
Твоей пользою в трудах!
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем спасателя в прозе
Искренне поздравляю всех спасателей, работников пожарной охраны с профессиональным праздником — Днем спасателя! Празднование вашего профессионального праздника является государственным признанием бесценного вклада людей этих мужественных профессий — людей сильных духом, которые с честью обеспечивают надежную защиту национального богатства, жизни людей от огня и стихии. Круглосуточно поддерживают постоянную боевую готовность к борьбе с незваным бедствием и всегда готовы как можно быстрее помочь тем, кто больше всего нуждается в неотложной помощи. Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия и побольше жизненных благ и как можно меньше тревожных вызовов. Пусть мир и согласие царят в ваших домах, а Господь Бог хранит вас от всех невзгод.
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Поздравляю всех спасателей с профессиональным праздником! Желаю благополучия, здоровья крепкого и побольше жизненных благ. Пусть в наше нелегкое время Вас всегда сопровождает стремление помочь тем, кто больше всего нуждается в вашей помощи.
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Спасатели, вы всегда помогаете нам в чрезвычайных ситуациях. Вы — наша опора и поддержка. Пусть ваша работа высоко ценится и хорошо оплачивается. С вашим праздником!
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С Днем спасателей! Вы постоянно рискуете собой и спасаете других из беды. Для вас нет ничего невозможного. Благодарю вас за ваш труд, желаю вдохновения, благополучия и искренней любви.
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