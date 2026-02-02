День сурка: какую весну предсказал Тимка

Бабак Тимко в домике / © Харьковский национальный университет имени Каразина

У харьковского сурка Тимки появился официальный преемник. В этом году миссию главного метеоролога страны взял на себя молодой прорицатель Тимка IV. Несмотря на отсутствие света на биостанции и холодную погоду, грызун уже успел дать свой первый публичный прогноз: весна задержится, а тепла стоит ждать не раньше, чем через шесть недель.

В этом году прогноз давал новый прорицатель — Тимка IV, брат Тимки III, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу Харьковского национального университета имени Каразина.

«В 2026 году сурок увидел свою тень. То есть весна придет через шесть недель. По крайней мере он так считает», — говорит заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник.

«Сложно ему жить, потому что такие условия, как и у всех нас, и электричества у него тоже нет, и погода такая сейчас очень зимняя. Но как-то выживает», — добавил Грубник.

По словам ученого, Тимка и другие сурки хорошо спали этой зимой.

«Но когда мы спустились к ним, чтобы узнать, как они себя чувствуют, они почти все уже не спали. Тимку никто не беспокоил, за хвост не таскал, он не спал, когда мы его взяли. Это нормальная ситуация перед морозами — в конце января или начале февраля они просыпаются, занимаются каким-то своими делами, и потом снова спят до весны, когда она уже придет по-настоящему», — рассказал Грубник.

Тимке IV два года, у него уже есть партнерша, рассказал заведующий биологической станцией университета.

«На мой взгляд, он дает очень точные прогнозы. Это впервые он дает таким публичный прогноз, так что через шесть недель узнаем, насколько он ошибся или нет», — рассказал он.

По словам Грубника, на биологической станции сейчас проживает 19 сурков.

«Это коллекция, которая существует в неволе более 25 лет. Они меняются, но держим эту коллекцию на грани 20 особей для исследований. Это необеденный минимум, чтобы были качественные результаты исследований», — рассказал заведующий биологической станцией университета.

Домик сурка Тимки / © Суспільне

День сурка на Харьковщине: что известно

День сурка на биостанции в Гайдарах под Змиевым открыли в 2004 году харьковские ученые во главе с профессором Виктором Токарским. За это время о приходе весны оповещали три сурка. Сами ученые совпадений с прогнозами синоптиков не отслеживали.

В Харьковской области, по разным подсчетам, живет от 5 тысяч до 18 тысяч сурков. Традицию предсказания весны придумали, чтобы привлечь внимание к защите грызунов. Прогноз Тимки в 2021 году не сбылся, но на биостанции говорят: идея акции нашла отклик. В 2022 году Тимка III предвещал, что весна будет нестабильной.

Степных сурков внесли в Красную книгу как исчезающий вид.

С первого дня вторжения РФ село Нестеровка, где живет сурок-прорицатель Тимко III и еще около 30 сурков, оказалось под оккупацией. В сентябре село освободили.

По словам заведующего биологической университетской лабораторией «Восточные степи» Владимира Грубника, 70-80% прогнозов Тимки сбываются.

Раньше мы писали о том, как правильно праздновать День Бабака.