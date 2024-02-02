День сурка: пророк Тимко из Харьковщины спрогнозировал, какой будет весна в 2024 году

В пятницу, 2 февраля, в Харьковской области разбудили сурка Тимка Третьего, чтобы он спрогнозировал, какой будет весна.

Об этом сообщает "Суспильне Харьков".

Сурок, находящийся на биостанции в селе Гайдары, не увидел своей тени. Это значит, что весна в этом году наступит рано.

"Тимко говорит, что достаточно из нас уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской, поэтому ждем через 6 недель нашу украинскую теплую весну", — сказала дочь покойного начальника биостанции Виктора Токарского Надежда Токарская.

Сурок Тимко Третий / Фото: УНІАН

День сурка – одна из самых популярных традиций США и Канады, которую празднуют ежегодно 2 февраля. Начали ее еще в 886 году в Америке. Считается, что если грызун проснется и не увидит своей тени, весна будет ранней. А если наоборот, то следует готовиться еще до полутора месяцев морозов. Самый известный в мире сурок — Фил, живущий в Пенсильвании, США.

Тимко Третий в двадцатый раз предвещает приход весны в Украине. Его отец и дедушка также просыпались в начале февраля, чтобы спрогнозировать весну.

Напомним, синоптик назвал период, когда в Украину придет весеннее тепло. В этом году погода удивляет своей переменчивостью.

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