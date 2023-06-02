День Святого Духа в 2023 году: что это за праздник, что можно и нельзя делать

Духов день или день Святого Духа — христианский праздник, всегда приходящийся на следующую после Троицы дату. Посвящено оно Третьей Ипостаси Триединого Бога. Что это за праздник – день Святого Духа?

Когда день Святого Духа в 2023 году

Ежегодно празднуют в понедельник, который следует после Троицы или на 51-й день после Пасхи, поэтому праздник переходный. В 2023 году Троица выпадает на 4 июня, поэтому день Святого Духа будем праздновать 5 июня.

Что это за праздник – день Святого Духа

Чтобы узнать все о дне Святого Духа, стоит заглянуть на страницы Нового Завета. В книге Деяний святых апостолов, например, можно найти рассказ о том, как на Пятидесятницу (50-й день после Пасхи) сошел на апостолов Святой Дух.

Произошло это событие в Иерусалиме, а именно в Сионской горнице, где проводили ежедневную молитву апостолы Иисуса Христа. Вдруг в помещении послышался шум, напоминавший сильное завывание ветра, и вдруг на всех молящихся сошел Святой Дух, который выглядел огненными языками.

После восшествия Святого Духа апостолы научились лечить больных, говорить на разных языках, предсказывать. Господь наделил учеников Христа такими дарами, чтобы они могли беспрепятственно ходить в страны и нести Слово Божие.

Что нужно делать в Духов день: традиции

Среди наших предков этот праздник считался днем памяти Земли, трав и зелени. Именно с этой даты начиналась так называемая Русальная неделя, поэтому было принято уважать русалок, водных, луговых и лесных духов.

Существовало немало преданий, согласно которым русалками становились те девушки, которые преждевременно ушли из жизни, так и не выйдя замуж. Люди пытались задобрить этих созданий, чтобы они не причинили никакой беды живым. Например, на берегу рек и водоемов оставляли разную одежду, полотенца, ткань.

С особым уважением относились к деревьям и источникам, проводили освящение воды в колодцах, а также выходили в луга и леса, чтобы собрать травы для лечения разных болезней. Верили, что именно в этот период они обладают особой силой.

Часто уходили в лес веселой компанией, а не наедине. Во время такой прогулки ели, пили, пели, плясали и по-разному веселились.

Также пытались с утра умыться водой из колодца или источника, чтобы смыть все напасти, болезни и проблемы. В церковь несли березовую веточку, которую там освящали и приносили домой — она считалась сильнейшим оберегом от злых сил.

Что нельзя делать на следующий день после Троицы

Наши предки верили, что в этот день Земля беременеет новым урожаем, потому старались не выходить работать в поле или на огород. Можно было повредить будущие растения.

Духов день считается достаточно большим церковным праздником, поэтому люди старались не шить, не вышивать и не стирать. Все свободное время уделяли молитве и добрым делам.

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