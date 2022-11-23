День святого Георгия Победоносца: история, традиции, народные приметы

Читайте в материале ТСН.ua, когда день святого Георгия Победносца, какие традиции существуют и что делать нельзя. Также здесь собраны приветствия для ваших родных и друзей.

Ежегодно православные верующие 23 ноября празднуют день святого Георгия Победоносца и поздравляют с этим праздником своих близких и друзей. Эта дата давно имеет свои традиции, а также запреты. А владельцы имени Георгий (Юрий) празднуют 23 ноября свои именины, с чем также следует поздравить.

Георгий Победоносец — что известно о святом

Родился святой Георгий в городе Каппадокия (Малая Азия), ныне это территория Турции. Его родители были христианами и вели благочестивую жизнь. Отец Георгия даже принял мученическую смерть за Иисуса Христа. У его матери были владения в Палестине, поэтому она забрала сына и отправилась с ним в путь.

Когда Георгий вырос, то поступил на военную службу к императору Диоклетиану. За свои успехи его заметили. Сам Диоклетиан предложил юноше заступить на службу в его стражу.

Однако, впоследствии император приступил к открытию гонения христиан. Воину это не нравилось. Он отдал бедным все свое имущество, а затем открыто встал на защиту верующих. За эти действия его сразу схватили, отправили в тюрьму, пытали, чтобы он отказался от веры.

По легенде Георгий Победоносец сразу исцелялся после полученных ран. Даже самая страшная пытка была для него не страшна — он оставался невредимым. Поэтому, когда палачи устали издеваться над воином, они решили его обезглавить.

День святого Георгия Победоносца: традиции

День святого Георгия Победоносца: традиции / Фото: pixabay.com

Верующие в этот день обязательно шли в храм, брали с собой хлеб и соль, чтобы там посвятить их. Затем этими продуктами кормили домашний скот. Верили, что такой ритуал поможет улучшить состояние здоровья и пережить зиму без проблем. Дома христиане также молятся святому Георгию. Просят его об исцелении от болезней, защите от различных недугов, помощи в делах.

2022 можно попросить Георгия Победоносца защитить воинов ВСУ и принести мир нашей Родине. Для этого читают такую молитву:

О, всехвальный святой великомученик и чудотворче Георгий! Взгляни на нас скорой твоей помощью и молись с нами и за нас к человеколюбивому Богу, чтобы не осудил нас, грешных, за беззакония наши, а сотворил с нами по великой Своей милости. Не презри моления нашего, но умоляй нам во Христа и Бога нашего тихую и богоугодную жизнь, здоровье же душевное и телесное, земле плодовитость и во всем изобилие; и чтобы мы не превращали во зло добро, даруемое нам тобой от всещедрого Бога, но во славу святого имени Его и во прославление крепкого твоего покровительства, чтобы предал Он стране нашей, боголюбивому воинству ее и всем православным христианам в противников победу и чтобы укрепил государство наше постоянным миром и благословением. Особенно чтобы охранял нас ополчением святых Своих ангелов и чтобы освободиться нам от дьявола и неосужденными встать перед престолом Господа славы, чтобы мы прославляли Отца и Сына, и Святого Духа, и твое исповедовали покровительство ныне и во все времена, и во веки веков. Аминь.

Существуют также запреты на день святого Георгия Победносца. Например, лучше не отправляться в длинную дорогу или в командировку, потому что поездка будет неудачной. Не давайте соседям взаймы — невзначай можно отдать свое финансовое благополучие и счастье. Не стоит начинать никаких новых дел, потому что они не будут складываться удачно. Запрещается ссориться и злословить, как и в любой православный праздник.

Поздравление с днем святого Георгия Победоносца: своими словами и картинки

Поздравляю с Днем Георгия Победоносца! Желаю с Божьей помощью побеждать всякое зло внутри себя и во внешнем мире, преодолевать уныние, уныние и страх, больше радоваться, искренне любить, собирать счастье по крохам прекрасных моментов. Пусть сила веры поможет справиться с несправедливостью жизни и будет светлым лучом, показывающим путь.

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С Днем святого Георгия Победоносца. Желаю вам душевного равновесия, семейного счастья и взаимопонимания. Пусть этот светлый день звезда надежды сверкает над вами и ведет вас к успеху!

С днем святого Георгия Победоносца / Фото: ТСН.ua

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Пусть небеса возьмут вас под свою защиту. Пусть святой Георгий укроет вас своим плащом. Желаю побед во всех делах, удачи на любом поприще и счастья на всем жизненном пути. Верьте в добро, не уступайте злу, любите жизнь и не прекращайте надеяться на чудо. С днем Георгия Победоносца!

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Поздравляю с Днем святого Георгия Победоносца! Желаю мудрости и силы. Желаю смелости и решительности. Желаю чести и самоотверженности. Желаю благоразумия и доблести. Желаю упорной силы и неутомимой храбрости. Прочь врагов. И пусть вокруг царит мир. А в этом мире да будет тебе счастье!

С днем святого Георгия Победоносца / Фото: ТСН.ua

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С Днем святого Георгия Победоносца. Желаю никогда не падать духом, всегда верить в свои силы и сражаться до победного конца. Пусть рядом будет поддержка верных товарищей и любящих близких, что позволит мыслить разумно, поступать благородно и жить счастливо!

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Поздравляю с Днем святого Георгия Победоносца. Желаю смелости, упорства, стойкости, решительности. Желаю силы духа, веры, надежды и любви. Желаю мудрости, терпимости, добродетели и верности самому себе! Укрепи, борись и побеждай!

С днем Георгия Победоносца / Фото: ТСН.ua

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В День святого Георгия Победоносца желаю крепкой силы воли, стального терпения и железного здоровья! Пусть храбрость, сила и разум помогают достичь всех поставленных целей! Пусть все будет по плечу! Искренне желаю, чтобы Господь оберегал тебя от всех бед и послал тебе благословение Свое!

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Желаю нести и сохранять веру в сердце, так же, как ее трепетно хранил святой Георгий. Желаю, чтобы благодаря этой вере, вы добились самых прекрасных побед в своей жизни. Всегда помните о чести и достоинстве, о справедливости и силе духа, совершайте богоугодные поступки, несите в мир добро и тогда он станет прекрасным и благополучным, как к вам, так и к вашим близким. С Днем святого Георгия Победоносца!

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