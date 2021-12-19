День святого Николая 2021: какой языческий бог скрывается под его образом и где его искать

День святого Николая 2021: какой языческий бог скрывается под его образом и где его искать

Николай Чудотворец чаще встречается либо на дороге, либо в лесу, где он покровительствует животным.

19 декабря почитается святой Николай. Он — один из наиболее почитаемых у славян христианских святых. В восточнославянской традиции его культ по значимости приближается к почитанию Богородицы и даже самого Исуса Христа. Но кто на самом деле скрывается под личиной святого?

Святой Николай и языческий бог Велес

Например, во многих сказках в качестве основного действующего персонажа фигурирует Никола Чудотворец, чье имя заменило в народе имя языческого бога – Велеса. На особое почитание славянами святого Николая указывают свидетельства иностранцев, бывавших на Руси в позднем средневековье. Да и у западных славян отмечается, вероятно, важнейший из праздников, день святого Микулаша, т. е. святого Николая, который имеет еще древнюю языческую традицию и связан с божеством, охранявшим скот.

Велес — важное божество в древнерусском языческом пантеоне, "скотий бог". Именно часть функций Велеса взял на себя Николай Чудотворец, который покровительствовал богатству и торговле, а также считался хозяином подземного и морского миров. Сейчас расскажем об этом более подробно.

Западные славяне молятся Николаю при выгоне скота на пастбище и называют "патроном скота". К нему обращаются в образе хозяина диких животных с просьбой оградить скот от лесного зверя. Таком образом - псы Николая – волки.

Есть у святого Николая любовь к коням. В некоторых регионах Украины даже сохранялся обычай выезжать на лошадях с санками 19 декабря, чтобы раскатывать снег.

Раньше украинцы верили, что он покровительствует и управляет волками. А у поляков святой Николай похож на лесного духа или лешего, который покровительствует охотникам. Он якобы живет в дупле и заблудившимся людям загадывает загадки. Отгадавших выводит на дорогу, а не отгадавших превращает в деревья или животных. Напомним, что лес издревле осмысляется как потусторонний мир, обиталище мертвых.

Святой Николай и его древние функции

Сказочные истории с участием Николая Чудотворца восходят к более древним пластам язычества. Святой Николай является под видом нищего, неузнанным и набивается либо в попутчики, либо в постояльцы.

Подобно Велесу, Николай покровительствует путникам и часто встречается на дороге. Он становится и покровителем моряков. Мореходы верили, что святой Николай доставит попутный ветер и на некоторое время освободит их от гребли и работы.

Похож Николай на Велеса и обликом, но иногда его просто называют белым седым стариком. Функции Николая в точности совпадают с функциями древнего Велеса в народных заговорах. В некоторых рассказах святой Николай едет на санках и, как и другие духи зимы ассоциируются с морозом, зимой и смертью.

Также у восточных и западных славян образ Николая по некоторым своим функциям ("начальник" рая — владеет ключами от неба; перевозит души на "тот свет"; покровительствует ратникам - ред) объединяется с образом архангела Михаила. У южных славян образ святого как истребителя змей и "волчьего пастыря", сближается с образом Георгия Победоносца.

Святой Николай и подарки детям

Традиционно в Украине, кто-то самый уважаемый из семьи, преимущественно дедушка, переодевался на улицы в "доброго Николая" (наподобие Деда Мороза), заходил в дом с подарками, которые родители, зная о детских прихотях, готовили заранее.

Вручая каждому отдельно гостинец, святой Николай вспоминал все то хорошо что сделал на протяжении года, и стеснял за невежливые поступки. Следовательно, дети свято верили в существование этого доброго защитника и старались не гневить "деда Николая, который знает обо всем". Это был очень действенный воспитательный момент.

Кроме того, в школах устраивали интересные представления, где главным действующим лицом считался святой Николай. Рядом с ним непременно соседствовал находчивый чертик, пытавшийся убедить дедушку в том, что вручать детям подарки не стоит, потому что они были непослушными. Но преамбула таких спектаклей заканчивалась тем, что добрый Николай на этот раз прощает. Такие драматические произведения, отмеченные фольклорными сюжетами, писали самые известные писатели, в том числе Иван Франко.

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